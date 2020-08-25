أخبار عاجلة

الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات -
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد -
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان -
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي" -
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما -
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5" -
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الدولار يسجل تراجعًا عقب "اتصال ناجح" بين أمريكا والصين

Print
الدولار يسجل تراجعًا عقب "اتصال ناجح" بين أمريكا والصين الدولار يسجل تراجعًا عقب "اتصال ناجح" بين أمريكا والصين
وسط آمال المستثمرين بصمود علاقات البلدين التجارية

الدولار يسجل تراجعًا عقب

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على خلفية أنباء تُفيد بحدوث اتصال ناجح بين الولايات المتحدة والصين.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع كل من الجنيه الأسترالي واليوان الصيني؛ إثر اتصال بين كبار المسؤولين التجاريين الأمريكيين والصينيين، الذي وُصف بأنه "اتصال ناجح".

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"؛ فقد عزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد بينما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال الاتصال الذي كان مقررًا بشكل أساسي يوم 15 أغسطس الجاري، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وأفادت واشنطن بأن الجانبين "يتوقعان تقدمًا"؛ في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "بنّاءة".

وأدت هذه الأنباء الإيجابية إلى ارتفاع الدولار الأسترالي 0.2% ليستقر عند 0.7171 دولار أمريكي، وارتفاع اليوان الصيني قليلًا ليصل إلى 6.9070.

كما أدت إلى تراجع العملة الأمريكية مقابل اليورو 0.2% إلى 1.1813 دولار، وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.3088 دولار.الدولار الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما

علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما

شبكة عيون الإخبارية