أخبار عاجلة

الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات -
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد -
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان -
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي" -
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما -
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5" -
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمير تبوك": نِسَب التعافي من "كورونا" بالمنطقة تجاوزت الـ90% والإجراءات الاحترازية ضرورية

Print
"أمير تبوك": نِسَب التعافي من "كورونا" بالمنطقة تجاوزت الـ90% والإجراءات الاحترازية ضرورية "أمير تبوك": نِسَب التعافي من "كورونا" بالمنطقة تجاوزت الـ90% والإجراءات الاحترازية ضرورية
ثمّن خلال لقائه الأسبوعي الجهود الكبيرة التي قدّمتها في مواجهة الجائحة

ثمّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في التخفيف من آثار وتبعات جائحة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وأكد الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه الأسبوعي مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك، أن نِسَب التعافي مبشرة ولله الحمد؛ حيث وصلت نِسَب التعافي بالمنطقة إلى أكثر من 90%؛ داعيًا الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار الجائحة؛ مشيدًا بجهود جميع العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالتعامل مع هذه الجائحة.

وتطرق في حديثه للمواطنين خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ مشيدًا بجهود وزارة التعليم بتوفير منصات التعليم عن بُعد حاثًّا الآباء والأمهات على الاستفادة من منظومة التعلم عن بُعد لأبنائهم وبناتهم؛ متمنيًا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات واولياء الأمور دوام التوفيق والنجاح؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية