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"العثيمين": "التعاون الإسلامي" تحرّكت على الفور لمد يد العون لـ"لبنان"

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"العثيمين": "التعاون الإسلامي" تحرّكت على الفور لمد يد العون لـ"لبنان" "العثيمين": "التعاون الإسلامي" تحرّكت على الفور لمد يد العون لـ"لبنان"
قال: المساعدات تأتي تعبيرًا عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة

قدّمت منظمة التعاون الإسلامي عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، مساعدات طارئة للشعب اللبناني.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، أن هذه المساعدات تأتي تعبيرًا عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة والشعب اللبناني؛ للتخفيف من تداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأشار إلى أن الأمانة العامة -عبر صندوق التضامن الإسلامي- تحركت على الفور لمد يد العون للشعب اللبناني من آثار كارثة انفجار مرفأ بيروت؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن المساعدات التي يقدّمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.

وأشاد "العثيمين" بالدعم الذي يحظى به صندوق التضامن الإسلامي من قِبَل الدول الأعضاء؛ مفيدًا بأن هذا الدعم يساعد الصندوق ووقفيته في الاضطلاع بمسؤوليته في مساعدة الشعوب المتضررة ورفع معاناتها.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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