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مركز التنمية الاجتماعية في مكة يُكَرّم جمعية "جوار"

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تقديرًا للخدمات التي قدّمتها للمتضررين جراء كورونا

مركز التنمية الاجتماعية في مكة يُكَرّم جمعية

زار مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط، جمعية "جوار"، يرافقه مساعده ورئيس قسم الجمعيات بالمركز محمد بن عمر الشهري وبعض منسوبي المركز.

وكان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة يحيى بن عطية الكناني، وعضو مجلس الإدارة باسم بن إبراهيم الشبيلي، ومدير عام الجمعية علي بن عليان الفهمي، ومنسوبو الجمعية.

وشملت الزيارة جولة على بعض أقسام الجمعية، ثم توجه الجميع إلى قاعة الاجتماعات، لمشاهدة الأفلام الوثائقية للجمعية، والاطلاع على ما تُقدمه من خدمات للمستفيدين في القرى التابعة لنطاقها، وما قدمته من خدمات للأسر المتضررة من جائحة المستجد.

وقال "الصواط": نشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها على جهودهم المباركة، وعلى ما بذلوه خلال فترة الجائحة.

ورحّب "الكناني" برئيس المركز ومرافقيه من منسوبي المركز، مثمنًا لهم هذه الزيارة وما يبذلونه من جهود.

وتم تكريم الجمعية، وقدّم "الصواط" درع شكر وتقدير للجمعية على ما بذلته من جهود لتلبية احتياجات المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقدّمت الجمعية هدايا لمدير المركز ومرافقيه، قبل التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

مركز التنمية الاجتماعية في مكة يُكَرّم جمعية

مركز التنمية الاجتماعية في مكة يُكَرّم جمعية

مركز التنمية الاجتماعية في مكة يُكَرّم جمعية

مركز التنمية الاجتماعية في مكة يُكَرّم جمعية

مركز التنمية الاجتماعية في مكة يُكَرّم جمعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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