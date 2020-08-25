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مساعدات "سلمان للإغاثة" الإيوائية تتواصل لمتضرري "سيول مأرب"

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في مديرتيْ مدغل ومجزر وبتعاون ائتلاف الخير.. و"عدلان": شكرًا للمملكة

مساعدات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تقديم المساعدات الإيوائية للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة في مديريتيْ مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة 170 خيمة، و850 بطانية، و340 بساطًا، استفاد منها 170 أسرة نازحة؛ أي ما يعادل 1.020 فردًا.

وأكد مسؤول التسكين والمتابعة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سالم عدلان، أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان سباقًا في إغاثة النازحين والمتضررين من السيول خلال الفترة الماضية، مقدمًا شكره الجزيل للمملكة -ممثلة في المركز- على هذه التدخلات الإنسانية العاجلة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

مساعدات

مساعدات

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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