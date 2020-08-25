أخبار عاجلة

الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات -
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد -
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان -
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي" -
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما -
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5" -
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعليم المخواة يبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 31 ألف طالب وطالبة

Print
استعدادًا للعام الدراسي الجديد بناء على الخطط وتوزيع الجداول الدراسية

تعليم المخواة يبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 31 ألف طالب وطالبة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس، توزيع الكتب الدراسية على أكثر من 31 ألف طالب وطالبة؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق، أن قادة وقائدات المدارس استكملوا مع المعلمين والمعلمات بناء الخطط وتوزيع الجداول الدراسية، كما واصلت المدارس توزيع الكتب الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ وفق المواعيد المعلنة.

وأضاف أن المدارس تفاعلت مع مبادرة الإدارة ممثلة في مكتب "وفاء" بالتعاون مع مكاتب التعليم التي أُطلقت تحت عنوان "تقديرًا لهم"، التي تهدف إلى توزيع الكتب الدراسية على أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين؛ حيث إن هذا العام الدراسي يعد استثنائيًّا يحتاج إلى بث روح الحماس والإيجابية في نفوس الأبناء، والعمل على بناء جسور تواصل فعالة مع الأسر؛ مؤكدًا أن خطة العودة على مستوى الإدارة تضمنت إطلاق حزمة من المبادرات التي من شأنها الإسهام في التهيئة للعام الجديد التي من أبرزها مبادرة "بيتي مدرستي" وملتقى "عودتنا آمنة"، إضافة إلى مبادرة "تقديرًا لهم".

تعليم المخواة يبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 31 ألف طالب وطالبة

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما

علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما

شبكة عيون الإخبارية