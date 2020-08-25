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تعليم المهد يتابع ترحيل الكتب المدرسية وينفذ دورات "التعليم الإلكتروني"

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تعليم المهد يتابع ترحيل الكتب المدرسية وينفذ دورات "التعليم الإلكتروني" تعليم المهد يتابع ترحيل الكتب المدرسية وينفذ دورات "التعليم الإلكتروني"
بهدف إكساب المتدربين مهارات استخدام منصة مدرستي وتعزيز المفاهيم

تعليم المهد يتابع ترحيل الكتب المدرسية وينفذ دورات

وقف مدير تعليم المهد محمد بن علي القحطاني ميدانيًّا اليوم على ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس الثانوية في مقر مستودعات التعليم بالمحافظة؛ للاطلاع على سير عملية وصول جميع المقررات الدراسية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وفي سياق متصل، أطلقت إدارة تعليم المهد البرامج التدريبية الخاصة بمهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصة مدرستي لشاغلي الوظائف التعليمية من مشرفين ومشرفات وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات؛ وذلك من خلال "المدربين المركزيين" في الإدارة.

وتهدف البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها عن بُعد، عبر منصة البث المباشر "zoom"، إلى إكساب المتدربين مهارات استخدام منصة مدرستي وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلبة ضِمن خطة إدارة تعليم المهد واستعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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