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بحوزته نصف طن.. شرطة القصيم تُطيح بلص الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية

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بحوزته نصف طن.. شرطة القصيم تُطيح بلص الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية بحوزته نصف طن.. شرطة القصيم تُطيح بلص الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية
المتحدث الإعلامي: جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

بحوزته نصف طن.. شرطة القصيم تُطيح بلص الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية

أعلنت شرطة القصيم القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب عدد من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضُبط بحوزته 500 كيلو جرام من الكابلات.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية (في العقد الثالث من العمر)، تورَّط في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضُبط بحوزته 500 كيلو جرام من الكابلات، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة القصيم الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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