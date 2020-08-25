نجران.. 12217 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" ومركز "تأكد"

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تهدف إلى الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في منطقة نجران، خدماتها لـ 12217 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصّصت 8 عيادات "تطمن" في منطقة نجران لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

كما خصصت مركز " تأكد" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي" حيث يتم تقديم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة إلى مغادرتهم السيارات، لافتةً إلى أهمية تلك الفحوص في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.عيادات تطمن