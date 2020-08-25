أخبار عاجلة

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد -
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان -
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي" -
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما -
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5" -
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة" -
"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل -
"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب! -
بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجران.. 12217 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" ومركز "تأكد"

Print
نجران.. 12217 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" نجران.. 12217 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" ومركز "تأكد"
تهدف إلى الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

نجران.. 12217 مستفيداً من خدمات عيادات

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في منطقة نجران، خدماتها لـ 12217 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصّصت 8 عيادات "تطمن" في منطقة نجران لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

كما خصصت مركز " تأكد" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق "صحتي" حيث يتم تقديم خدمة الفحص للمستفيدين من خلال مسارات دون الحاجة إلى مغادرتهم السيارات، لافتةً إلى أهمية تلك الفحوص في إيضاح مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما

علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما

شبكة عيون الإخبارية