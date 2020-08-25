توقيع برتوكول تعاون لتوظيف المصريين العائدين بالخارج في المنطقة اللوجستية بالدلتا| #من_مصر

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"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة الثقافي في دورته "5"
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة"
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب!
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
توقيع برتوكول تعاون لتوظيف المصريين العائدين بالخارج في المنطقة اللوجستية بالدلتا| #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:30 صباحاً
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