السيسي خلال لقائه بأمين منظمة السياحة العالمية: استئناف السياحة يتم وفقا لضوابط تضمن سلامة الجميع

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"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة الثقافي في دورته "5"
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة"
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السبت 29 أغسطس 2020 01:38 مساءً
"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب!
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور
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السبت 29 أغسطس 2020 12:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
السيسي خلال لقائه بأمين منظمة السياحة العالمية: استئناف السياحة يتم وفقا لضوابط تضمن سلامة الجميع
مصر
CBC Egypt
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:30 صباحاً
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