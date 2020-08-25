اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-06-30 ( ستة أشهر )

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1-بلغت الإيرادات خلال الربع الحالى 138 مليون ريال سعودي مقابل 535 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 74%.

2-بلغت إيرادات الفترة الحالية 535 مليون ريال سعودي مقابل 1,044 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 49٪.

3- بلغ إجمالى الربح للربع الحالي 26 مليون ريال سعودي، مقابل 341 مليون ريال سعودي ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 92%.

4-بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 212 مليون ريال ، مقابل 643 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 67٪.

5-بلغت الخسارة التشغيلية للربع الحالي 159 مليون ريال سعودي، مقابل ربح تشغيلي قدره 87 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 283%.

6-بلغت الخسارة التشغيلية للفترة الحالية 263 مليون ريال مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 152 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 273٪.

7-بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة للربع الحالي 172 مليون ريال سعودي، مقابل صافي ربح قدره 66 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بانخفاض وقدره 359%.

8-صافي الربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة للربع الحالي 170 مليون ريال سعودي، مقابل 65 مليون ريال سعودى للربع المماثل من العام السابق بانخفاض وقدره 361%.

9-بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للفترة الحالية 940 مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدره 115 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 717٪.

10-بلغ صافي الربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة للفترة الحالية 943 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 112 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 742٪.

11- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي قبل حقوق الملكية الغير مسيطرة 171 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 62 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 375٪. بلغ إجمالي الخسارة الشاملة بعد حقوق الملكية غيرالمسيطرة للربع الحالي 170 مليون ريال مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 61 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 378٪.

12- بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية قبل حقوق الملكية غيرالمسيطرة 927 مليون ريال مقارنة بإجمالي الدخل الشامل البالغ 117 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 692٪. بلغ إجمالي الدخل الشامل بعد حقوق الملكية للفترة الحالية 930 مليون ريال مقارنة بإجمالي الخسارة الشاملة البالغة 115 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 709%.

13-بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي 171 مليون ريال ، مقابل دخل قدره 1,098 مليون ريال للربع السابق ، وذلك بانخفاض قدره 116٪. بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي بعد حقوق الملكية 170 مليون ريال مقارنة بدخل قدره 1.099 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 115٪.

14-بلغت خسارة السهم للربع الحالي 0.57 ريال مقارنة بربح السهم 0.22 ريال للربع المماثل من العام السابق. وبلغت ربحية السهم عن الفترة الحالية 3.14 ريال مقارنة بـ 0.37 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

15-بلغت إجمالي حقوق المساهمين (بدون حقوق غير مسيطرة) كما في نهاية الفترة الحالية 6,788 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 5,772 مليون ريال سعودي في العام السابق (بدون حقوق الأقلية) بنسبة زيادة قدرها 18٪

16- تقييم أثر فيروس كورونا COVID -19

إشارة إلى اكتشاف فيروس كورونا (كوفيد- 19) لأول مرة في نهاية ديسمبر 2019م والإعلان لاحقًا على أنها جائحة في مارس 2020م من قبل منظمة الصحة العالمية. استمر فيروس كوفيد- 19 في الانتشار في جميع المناطق حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في المدن، وبالتالي تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وإغلاق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي والذي أثر بشكل كبير على قطاع السفر والسياحة .

ونتيجة لتقييم الأثر الذي تم إجراءه، إثر تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل كبير على عمليات المجموعة، وبالتالي فقد قامت المجموعة بتخفيض قيمة الأصول التالية:

- قيمة الشهرة، والحقوق المرتبطة بها.

- البرمجيات.

- قوائم العملاء.

- أسماء العلامات التجارية.

- الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية في الشركات المستثمَر فيها.

وقد تم الكشف عن حالات العجز المسجلة في الإيضاحات / للقوائم المالية 5و6و 7 و 8.

وستواصل المجموعة تقييم طبيعة ومدى الأثر على أعمالها التجارية والنتائج المالية.

17-صفقة بيع كريم:

في الثاني من يناير 2020م تم الإنتهاء من إتمام عملية استحواذ شركة كريم من قبل شركة أوبر تكنولوجي، بعد الحصول على موافقة من معظم السلطات التنظيمية في البلدان ذات الصلة. احتفظت أوبر بنسبة 25٪ من إجمالي المقابل البالغ 483 مليون ريال سعودي، حتى يتم استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية. سجلت المجموعة مكاسب صافية بقيمة 1.563 مليون ريال سعودي ، باستثناء مبلغ 241 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 50٪ من مبلغ الحجز كما هو موضح أعلاه. قامت المجموعة بتقييم قابلية استرداد المبلغ المستحق المتبقي المتعلق بعمليات الاسترداد بناءً على المعلومات التي حصلت عليها والمتعلقة بتقدم المسائل التنظيمية والضريبية والتعويضية لإغلاق صفقة البيع. هذا وسوف تسجل المجموعة دخل إضافي قد يصل إلى (241 مليون ريال سعودي) في الفترة القادمة بعد إتمام جميع المتطلبات التنظيمية.

يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 4 بالقوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهرالمنتهية فى 30 يونيو2020م بما في ذلك الأمرالهام الخاص ب(كوفيد-19)