"الماطرة بدأت بالضعف ومؤشرات جيدة قادمة.. الحصيني: هنا هطولات الثلاثاء

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قال: متوقع رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة والمدينة والكويت والإمارات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطولات مطرية تشهدها عدة مناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية بدأت بالضعف؛ لكن هناك مؤشرات جيدة للأيام القادمة.

وأضاف: اليوم الثلاثاء 6/ 1/ 1442هـ متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة بإذن الله، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة واليمن وعمان وجنوب الإمارات.

وتابع: متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة والمدينة والكويت والإمارات.حالة الطقس الأرصاد أمطار