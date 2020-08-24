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في الجولة 27 من الدوري .. الفتح يضرب الحزم برباعية ويبتعد عن مناطق الخطر

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في الجولة 27 من الدوري .. الفتح يضرب الحزم برباعية ويبتعد عن مناطق الخطر

تغلب فريق الفتح الأول لكرة القدم على مستضيفه الحزم بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الحزم

بالرس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل

منهما،افتتح سفيان بن دبكة أول أهداف اللقاء لصالح الفتح عند

الدقيقة 18، قبل أن يعادل كارلوس ستراندبيرغ النتيجة للحزم

عند الدقيقة 40.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة "48" سجل اللاعب "ميتشيل تي فريدي" الهدف الثاني للفتح وأضاف اللاعب "باشكيم قادري" الهدف الثالث للفتح أيضًا عند الدقيقة 50.

وعند الدقيقة 59 تمكن أسامة الخلف من تحقيق الهدف الثاني

للحزم، قبل أن يضيف علي الحسن هدف الفتح الرابع عند الدقيقة 79.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 91 أحرز عبد الرحمن اليامي الهدف الثالث للحزم.

في الجولة 27 من الدوري .. الفتح يضرب الحزم برباعية ويبتعد عن مناطق الخطر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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