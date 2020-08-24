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"العطاء الرقمي "و"العراقة للتدريب" تدعمان "كيان" بشرائح نت وبطاقات العثيم

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ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للأيتام وذوي الظروف الخاصة

بادرت كل من مبادرة العطاء الرقمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بدعم جمعية كيان للأيتام بشرائح نت مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر، ومبادرة العطاء الرقمي مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية وايماناً من الجهات الداعمة لجمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أبناء "كيان ".

كما قدمت مبادرة العراقة للتدريب الخيري عدد ٩٠ بطاقة لتوزيعها على مستفيدي الجمعية، ومبادرة العراقة للتدريب الخيري تهدف إلى الدعم ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص تجاه المجتمع، والقطاع الخيري وإيماناً منها بأهمية التعاون والشراكة بينها وبين جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة

فيما ثمنت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة هذه المبادرات وشكرت الجهات الداعمة سائلة الله عز وجل أن يكتب ذلك في موازين حسناتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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