أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باكستان تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ وطائرات مفخخة تجاه المملكة

Print
باكستان تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ وطائرات مفخخة تجاه المملكة باكستان تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ وطائرات مفخخة تجاه المملكة
دعت للوقف الفوري لمثل هذه الهجمات وجددت دعمها الكامل وتضامنها مع

باكستان تدين إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ وطائرات مفخخة تجاه المملكة

أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار مفخخة مؤخراً تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تقدر الاعتراض الناجح للصواريخ والطائرات المفخخة، مما حال دون وقوع خسائر في أرواح الأبرياء.

وأضاف البيان أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

شبكة عيون الإخبارية