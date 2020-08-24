الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف تكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

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أكملت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف، كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باستمرار العملية التعليمية عن بعد، حيث أجرى المعهد اختبارات القبول التحريري للطلاب المستجدين عن بعد، كما تم الإعلان عن النتائج وفرز الطلاب المرشحين للمقابلات.

وأكدت إدارة المعهد أنه تم تشكيل لجنة لإجراء المقابلات للطلاب، حيث سيتم إجراء المقابلات الشخصية للطلاب عن بعد، كما تمت تهيئة موقع في المسجد الحرام لتسجيل الدروس العلمية بجودة عالية عن طريق الفريق الإعلامي بمعهد الحرم.

ويأتي ذلك حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إلى جميع قطاعات الدولة، والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف