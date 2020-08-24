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شاهد.. أمير المدينة يتفقد مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه

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يتوقع إنهاءه خلال 24 شهرًا من الآن

شاهد.. أمير المدينة يتفقد مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه

تَفَقّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنورة.

ويقع المشروع على طريق الملك عبدالله في الدائري الثاني- طريق أبو بكر الصديق، ويوجد به عدة أقسام من ضمنها أقسام العيادات الخارجية، وأقسام غرفة التنويم، وأقسام التشخيص والعلاج، وأقسام المساعدة والدعم، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والخدمات.

ويتواجد في الموقع حدائق علاجية وحدائق خارجية، ومساحات طبية وعامة، ويتوقع إنهاء المشروع خلال 24 شهرًا.

أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مستشفى الدكتور سليمان فقيه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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