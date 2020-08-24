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مكة.. بلدية العمرة تزيل تعديات على مساحة أكثر من 12 ألف م2

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في خطوة تستهدف القضاء على الظاهرة والمحافظة على الممتلكات

مكة.. بلدية العمرة تزيل تعديات على مساحة أكثر من 12 ألف م2

تمكنت وكالة البلديات -ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- من إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بيضاء في 25 موقعًا بمنطقة الفيحاء والجوهرة بمكة المكرمة، مقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية بمساحة إجمالية تزيد على 12 ألف متر مربع؛ وذلك بعد قيام مراقبي البلدية بالعديد من الجولات الميدانية على مختلف الأحياء بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن البلدية تُواصل نشاطها في مراقبة وإزالة مواقع التعديات في الأحياء السكنية للقضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على الممتلكات العامة؛ مشيرًا إلى أن الإزالة تمت بمشاركة إدارة الخدمات العامة ومنسوبي الجهات الأمنية؛ مؤكدًا إزالة التعديات والإحداثيات كليًّا، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأكد "قدح" مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية، ورصد وإزالة مواقع التعديات على الأراضي الحكومية؛ مؤكدًا أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

مكة.. بلدية العمرة تزيل تعديات على مساحة أكثر من 12 ألف م2

مكة.. بلدية العمرة تزيل تعديات على مساحة أكثر من 12 ألف م2

أمانة العاصمة المقدسة أراضٍ حكومية بيضاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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