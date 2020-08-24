انتحار ربة منزل بسبب نية زوجها بالزواج من أخرى في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

أقدمت ربة منزل في العقد الثاني من العمر على الانتحار قفزًا من شرفة البلكونة بالطابق الثالث، في إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك لوجود خلافات أسرية مع زوجها. تلقي اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، يفيد بوفاة سيدة سقطت من الدور الثالث بإحدى القري التابعة لمركز طوخ. وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ للفحص والمعاينة، وتبين أن المتوفية تدعى "ف.ص.م"، 23 سنة، ربة منزل، ألقت بنفسها من شرفة البلكونة بالطابق الثالث. وأسدلت تحريات رجال المباحث النقاب عن السبب، وتبين أنها كانت على خلافات زوجية مع زوجها لمعرفتها أنه ينوي الزواج من أخرى. وأوضحت تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث، أن "ف ص م" سن ٢٣ ربة منزل، ألقت بنفسها من شرفة البلكونة بالدور الثالث على إثر خلافات زوجية مع زوجها لمعرفتها أنه ينوي الزواج من أخرى. وحرر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.