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جدة..عملية الـ5 ساعات تنقذ يد شاب من البتر إثر تعرضه لحادث مروري

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أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز.. تماثل للشفاء وتم تخريجه

جدة..عملية الـ5 ساعات تنقذ يد شاب من البتر إثر تعرضه لحادث مروري

أنقذ الفريق الجراحي المتخصّص بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يد مقيم في العقد الرابع من العمر من البتر، وذلك بعد أن حضر المصاب إلى الطوارئ بسبب حادث مروري تعرض له .
وقد تسبب الحادث في فقد شديد من أنسجة اليد اليسرى، وعلى الفور تم التأكد من سلامته من الكسور والإصابات وعمل الأشعة اللازمة ونقله بعدها على الفور لغرفة العمليات وإجراء عملية جراحية ناجحة لترميم اليد، وذلك باستخدام نقل وزراعة شريحة جلدية من الساعد الأيسر بجراحة ميكروسكوبية .

واستغرقت العملية قرابة ٥ ساعات بقيادة الدكتور عصام حمدي والفريق الطبي المميز ويتمتع المريض بصحة جيدة وحالته مستقرة وسيتم خروجه من المستشفى قريبًا وبفضل من الله، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله التام للشفاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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