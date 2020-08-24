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"ساما" تعتمد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات "الدرونز"

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"ساما" تعتمد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات "الدرونز" "ساما" تعتمد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات "الدرونز"
قالت: لمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات

اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، موافقتها واعتماد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار الطائرات بدون طيار "الدرونز" في سوق التأمين السعودي.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا المنتج يغطي طائرات الدرونز المرخصة من الجهات الرسمية للاستخدام في عمليات المسح الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية للأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية المتصلة بها، أو المستخدمة في عمليات فحص أبراج الاتصالات وخطوط الطاقة والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة لأغراض الاختبارات والتحاليل التقنية، أو المستخدمة لأغراض التصوير الجوي في الأماكن المصرح بها لذلك. وتأتي هذ الخطوة، استمرارًا لعمل مؤسسة النقد على تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، كما يأتي ذلك تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".مؤسسة النقد السعودي ساما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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