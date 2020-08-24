أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه

Print
هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه

مصراوي Masrawy

01:07 م الإثنين 24 أغسطس 2020

كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات مغشوشة ومقلّدة من المضاد الحيوي "أفيروزوليد 600 مجم - أقراص" لتشغيلتين بالأسواق.

وطالبت الهيئة في منشور حمل رقم "17 لسنة 2020"، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، لعبوات الدواء المغشوشة والمقلدة للتشغيلة رقم 191279 بتاريخ إنتاج 11 / 2019، وكذلك التشغيلة رقم 191312 بتاريخ إنتاج 12 / 2019.

و"أفيروزوليد" هو مضاد حيوي يستخدم في حالات العدوى البكتيرية الشديدة والعدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية الأخرى، ويستخدم في حالات الضرورة فقط، ويحدد الطبيب ذلك بعد إجراء الاختبارات لتحديد نوع البكتيريا، ولا يستخدم كعلاج للعدوى الفيروسية مثل البرد والإنفلونزا.

وأوضحت الهيئة أن العبوات الأصلية لهذه التشغيلات من إنتاج شركة "أفروس فارما"، ويمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والمغشوشة عن طريق:

1- العلبة الكرتون للعبوات الأصلية مطبوع عليها رقم التشغيلة باللون الأسود بارز باللمس، أما في العبوات الغشوشة فطباعة رقم التشغيلة باللون الأسود غير بارزة (مصورة) باللمس.

2- شكل القرص أبلونج وباللون الأبيض وعليه لوجو الشركة على أحد جانبي القرص، أما في العبوات المغشوشة فشكل القرص بيضاوي بدون لوجو الشركة.

ولفتت هيئة الدواء إلى فحص باقي التشغيلات بخلاف التشغيلات الواردة بالمنشور، وفي حالة وجود الفروق الظاهرية الموضحة بالجدول، يتم ضبط وتحريز هذه التشغيلات وسحب عينات منها للتحليل.

118361952_661527204459068_8358742328870815156_n

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

نطحة "خروف" تنهي حياة مُسنة مصرية داخل حوش منزلها

نطحة "خروف" تنهي حياة مُسنة مصرية داخل حوش منزلها

مباراة (الأهلي - الاتحاد السكندري) في نهائي كاس مصر لكرة السلة

مباراة (الأهلي - الاتحاد السكندري) في نهائي كاس مصر لكرة السلة

شبكة عيون الإخبارية