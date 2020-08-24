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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً "مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً
"الأرصاد" نبّهت لسحب رعدية ورياح على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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