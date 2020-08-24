أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر

Print
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر
"العضايلة": يحظى بالرعاية وله كامل الحرية في العلاج أو العودة إلى بغداد

عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر

أعلن الأردن عن إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، خلال أدائه زيارة رسمية للمملكة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، وفق " اليوم"، إن نتائج فحص الشيباني، التي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية للوزير العراقي.

وأكد "العضايلة"، أن "الشيباني" يحظى بترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق.

وأوضح أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزماً بإجراءات التباعد والوقاية.

والتزم "الغرايبة" حالياً بالحجر المنزلي والعمل من المنزل كإجراء احترازي.

وكان "الشيباني" قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

جدير بالذكر أن "الشيباني" هو ثاني وزير عراقي يصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاؤه الشهر الماضي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"الهلال" يسعى لضم الألماني "ماريو جوتزه" لاعب "بروسيا دورتموند" السابق

"الهلال" يسعى لضم الألماني "ماريو جوتزه" لاعب "بروسيا دورتموند" السابق

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية