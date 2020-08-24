بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟

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جارة: لم أصدق الخبر فجئت لرؤية الحيوان

أُصيبت امرأة صينية بصدمة عمرها حين ولدت بقرتها صغيراً برأسين وأذنين وفمين وأربع عيون، بعد عملية مخاض صعبة استمرت سبع ساعات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تجمع الأسبوع الماضي أهالي إحدى القرى بمحافظة قويتشو، جنوب شرقي الصين، للتأكد مما سمعوه عن مولد صغير البقرة ذي الرأسين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العمة " تشانغ"، صاحبة البقرة، قولها: "عمري أكثر من 70 عاماً، ولم أرَ قط بقرة مثل هذه في حياتي".

يُظهر شريط فيديو تم التقاطه بعد يوم واحد من ولادة الصغير، الحيوان الرضيع وهو راقد على الأرض، لا يستطيع الوقوف بمفرده لثقل وزن الرأسين.

وقالت العمة تشانغ: إن الصغير يمكنه شرب الحليب من كلا الفمين.

جذب الصغير النادر انتباه عديد من سكان القرية، الذين توافدوا على منزل العمة تشانغ لرؤيته، وقالت إحدى الجارات: إنها جاءت لرؤية الحيوان لأنها لم تصدق الخبر.

قال أحد الخبراء: إن رأسَي الصغير يشتركان في الرقبة نفسها ويمكن أن تنمو للرأسين أربعة قرون.

ويعتقد الخبير أن الصغير تأثر بطفرة جينية بينما كان داخل رحم أمه.