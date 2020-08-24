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"الصحة" تدعم مستشفى شرق جدة بجهاز "تعقيم مطور" بأحدث تقنية عالمية

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لضمان توفير خدمات التعقيم الآمنة والمطابقة للمعايير القياسية

ضمن الدعم المقدم من وزارة الصحة لكل مستشفياتها وفرت الوزارة مؤخراً جهاز تعقيم جديد مطور بأحدث تقنية عالمية ذا مواصفات وكفاءة عالية؛ لضمان توفير خدمات التعقيم الآمنة والمطابقة للمعايير القياسية لمستشفى شرق جدة يشرف عليه قسم مكافحة العدوى بالمستشفى بمساعدة كادر تمريض مؤهل بدرجة عالية للتعامل مع مثل هذه الأجهزة لضمان التعقيم الكامل.

ويوفر الجهاز نظاماً ملموساً وآلياً لتنظيف كافة مداخل ومخارج المستشفى وكذلك غرف التنويم بالأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة حيث يساعد في قتل جميع أنواع الكائنات الحية الدقيقة بما في ذلك المطئية العسيرة والكائنات المقاومة للعديد من العقاقير مثل المكورات العنقودية الذهبية للميثيسيلين والعديد من البكتيريا والفيروسات.

ويتكون من ثلاثة أبراج بواعث في بيئة شاغرة تقوم بتنظيف مجموعة من الأسطح والمساحات الكبيرة بما فيها دورات المياه ويستخدم هذا الجهاز الآلي في الأماكن الداخلية باستخدام طاقة الأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة كذلك يمتص الحمض النووي للكائنات الحية الدقيقة مما يتسبب في إحداث اضطراب في روابط النيوكليوتيد، وهذا الاضطراب في الحمض النووي الخلوي يجعل الكائنات الحية غير قادرة على إصابة العدوى أو التضاعف، ويعمل الجهاز في بيئة يكون فيها عدم تواجد للأشخاص حيث تتعرض فقط الأسطح الجامدة لطاقة الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضحت رئيسة قسم صحة البيئة والمشرفة على الجهاز سارة ذياب الحازمي أن توفير مثل هذه الأجهزة للمنشأة يهدف إلى الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لراحة المستفيدين من المرضى والمراجعين وزوار المستشفى، والاهتمام البالغ بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة، كما يعزز الدعم المستمر والمتواصل للكوادر الصحية الممارسة والتي تأتي على رأس أولويات الوزارة لكافة قطاع الشأن الصحي.

وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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