★ ★ ★ ★ ★

علاج كلف البشرة

علاج كلف البشرة الكلف هو اضطراب تصبغ شائع يتسبب في ظهور بقع بنية أو رمادية على الجلد وخاصة على الوجه على الرغم من أن الكلف ليس مؤلمًا ولا يمثل أي مخاطر صحية إلا أنه يمكن أن يتسبب في ضائقة عاطفية كبيرة لنحو ستة ملايين امرأة أمريكية يصبن بهذه البقع الداكنة على وجوههن قد يكون من الصعب علاج الحالة وهناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول أسبابها.

علاج كلف البشرة

من المرجح أن تصاب بالكلف إذا كان لديك نوع بشرة داكنة ربما لأن بشرتك لديها بشكل طبيعي خلايا أكثر نشاطًا لإنتاج الصباغ والأمراض الجلدية يظهر الكلف عندما تصبح هذه الخلايا مفرطة النشاط وتنتج الكثير من الصبغة في مناطق معينة من الجلد الآلية مشابهة لما يسبب ظهور البقع البنية والنمش لكن بقع الكلف تميل إلى أن تكون أكبر.

يعتبر الكلف أكثر شيوعًا عند النساء ولكنه قد يصيب الرجال أيضًا قد يكون له مكون وراثي لأنه يسري في كثير من الأحيان في العائلات إن الكلف له أسباب كثيرة مختلفة اثنان على وجه الخصوص يبرزا الهرمونات بما في ذلك الأدوية الهرمونية يمكن أن تتسبب التقلبات في بعض الهرمونات في حدوث الكلف وهذا هو سبب حدوثه بشكل شائع أثناء الحمل قد يحدث الكلف أيضًا عند بدء أو إيقاف موانع الحمل الهرمونية بما في ذلك حبوب منع الحمل أو عند تناول العلاج بالهرمونات البديلة كما يقول الدكتور جيلكريست.

أماكن ظهور الكلف

جسر الأنف

الجبهة

الخدين

الشفة العليا

قد يظهر الكلف أيضًا في مناطق أخرى من الجسم وخاصة تلك التي تتعرض لكثير من ضوء الشمس قد تشمل هذه المناطق 10 بالمائة فقط من جميع حالات الكلف تحدث عند الرجال النساء ذوات البشرة الداكنة والحوامل أكثر عرضة للإصابة بالكلف.

الساعدين

الرقبة

الاكتاف

أسباب ظهور الكلف

لا يفهم الأطباء تمامًا سبب حدوث الكلف قد يكون بسبب خلل في الخلايا الصباغية الخلايا التي تصنع اللون في الجلد مما يؤدي إلى إنتاج الكثير من اللون ونتيجة لذلك فإن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بالكلف لأن لديهم خلايا صباغية أكثر من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

المسببات المحتملة للكلف ما يلي:

التغيرات في الهرمونات أثناء الحمل أو العلاج الهرموني أو أثناء تناول حبوب منع الحمل

التعرض للشمس

بعض منتجات العناية بالبشرة إذا كانت تهيج جلد الشخص

أيضًا قد يكون هناك مكون وراثي للكلف حيث إن الأشخاص الذين عانى أقاربهم من الكلف هم أكثر عرضة للإصابة بالكلف بأنفسهم.

يتمثل العرض الأساسي للكلف في ظهور بقع متغيرة اللون من الجلد على الرغم من أنه لا يسبب أي أعراض جسدية أخرى إلا أن بعض الأشخاص يجدون ظهور هذه البقع مزعجًا.

المنطقة الأكثر لظهور بقع لكلف البشرة هي الوجه وتشمل الأماكن المنتشرة كالشفتين العلوية الأنف والخدين والجبهة.

أقل شيوعًا قد يكون لدى الشخص أيضًا بقع على الذراعين والرقبة.

تشخيص كلف البشرة

يجد أطباء الأمراض الجلدية سهولة في تشخيص معظم حالات الكلف أثناء الفحص البصري ومع ذلك نظرًا لأن الكلف يمكن أن يشبه الأمراض الجلدية الأخرى فقد يأخذ طبيب الأمراض الجلدية خزعة صغيرة أثناء الزيارة الأولية تتضمن الخزعة إزالة جزء صغير جدًا من الجلد لمزيد من الفحص في المختبر قد يستخدم الطبيب أيضًا جهازًا يسمى ضوء وود للنظر عن كثب في الجلد.

علاج كلف البشرة طبياً

إذا نتجت التغيرات الهرمونية كتلك التي نظهر خلال الحمل أو أثناء تناول حبوب منع الحمل في حدوث الكلف فسوف تختفي بعد الولادة أو بمجرد التوقف عن تناول الحبوب بالنسبة للأشخاص الآخرين يمكن أن يطول الكلف لكثير من السنوات أو حتى لبقية حياتهم إذا لم يختفي الكلف بمرور الوقت فيمكن للشخص طلب العلاج للمساعدة في إزالة البقع أو إخفائها في حين لا تعمل جميع العلاجات مع الجميع لأن لكل بشرة خواص وقد يعود الكلف حتى بعد العلاج الناجح.

الهيدروكينون

غالبًا ما يستخدم الأطباء الهيدروكينون كخط أول لعلاج الكلف يتوفر الهيدروكينون على شكل غسول أو كريم أو جل يمكن لأي شخص وضع منتج الهيدروكينون مباشرة على بقع الجلد التي تغير لونها يتوفر الهيدروكينون بدون وصفة طبية ولكن يمكن للطبيب أيضًا أن يصف كريمات أقوى يعمل الهيدروكينون عن طريق تفتيح لون بقع الجلد.

الكورتيكوستيرويدات والتريتينوين

تأتي الكورتيكوستيرويدات والتريتينوين في شكل كريمات أو مستحضرات أو مواد هلامية يمكن أن تساعد كل من الكورتيكوستيرويدات والتريتينوين في تفتيح لون بقع الكلف.

الكريمات المركبة

في بعض الحالات قد يختار طبيب الأمراض الجلدية أن يصف الكريمات المركبة التي قد تحتوي على الهيدروكينون والكورتيكوستيرويدات والتريتينوين في آن واحد هذه تسمى الكريمات الثلاثية.

أدوية موضعية إضافية

بالإضافة إلى الكريمات العلاجية الأخرى أو بدلاً منها قد يصف طبيب الأمراض الجلدية أيضًا حمض الأزيليك أو حمض الكوجيك تعمل هذه الأحماض على تفتيح المناطق الداكنة من البشرة.

إذا لم تنجح الأدوية الموضعية فقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية بإجراءات مثل:

ميكروديرمابراسيون

قشر كيميائي

العلاج بالليزر

العلاج بالضوء

بعض خيارات العلاج هذه لها آثار جانبية أو قد تسبب مشاكل جلدية إضافية من الأفضل التحدث مع طبيب أو طبيب أمراض جلدية حول جميع المخاطر المحتملة.

إذا كان الشخص يعاني من الكلف من قبل فيمكنه محاولة تجنب المثيرات من خلال:

الحد من التعرض لأشعة الشمس

يرتدي قبعة عند الخروج

باستخدام واقي الشمس

علاج كلف البشرة الموضعي

بشكل عام تهدف العلاجات الموضعية للكلف إلى إبطاء أو وقف إنتاج الصبغة بواسطة الخلايا الصباغية وتلاشي الصبغة الموجودة في الجلد تشرح كارين كامبل طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة في سان فرانسيسكو بمعنى آخر تهدف هذه التركيبات الموضعية إلى تفتيح لون البشرة وهي عادةً عبارة عن خليط ما يشير إليه الأطباء على أنه صيغة مركبة من عدد قليل من المكونات المستهدفة سيصمم أطباء الأمراض الجلدية الصيغة المركبة وإرشادات الاستخدام لكل حالة على حدة.

أنواع كلف البشرة

كلف البشرة العادي

حدود واضحة المعالم

لون بني غامق

يظهر أكثر وضوحا تحت الضوء الأسود

يستجيب بشكل جيد للعلاج

كلف البشرة الجلدي

حدود غير واضحة المعالم

بني فاتح أو مزرق

دون تغيير تحت الضوء الأسود

يستجيب بشكل سيئ للعلاج

كلف البشرة المختلط