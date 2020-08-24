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علاج التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق التهاب الحلق هو شعور مؤلم أو جاف أو حكة في الحلق من المحتمل أنك عانيت من أعراض التهاب الحلق في حياتك الحكة والخدش والحرقان ليست ممتعة خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى لنزلات البرد أو فيروس أكثر خطورة يمكن أن يكون التهاب الحلق بائسًا تمامًا يعد الألم في الحلق من أكثر الأعراض شيوعًا فهي تمثل أكثر من 13 مليون زيارة لمكاتب الأطباء كل عام.

أنواع التهاب الحلق

يصيب التهاب البلعوم المنطقة الواقعة خلف الفم مباشرة.

التهاب اللوز هو انتفاخ وتورم واحمرار في اللوز والأنسجة الرخوة في أخر الفم.

التهاب الحنجرة هو انتفاخ واحمرار وتورم في الحنجرة.

أعراض التهاب الحلق

يمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق متبعًا لسببه يمكن أن يشعر التهاب الحلق بما يلي:

الخشونة في الزور

احتراق في الزور

الجفاف في الحلق

قد يؤلمك أكثر عندما تبتلع ريقك أو تتحدث قد تبدو اللوز منتفخة وحمراء أيضًا

في بعض الأحيان تتشكل بقع بيضاء أو مناطق صديد على اللوزتين هذه البقع البيضاء أكثر شيوعًا في التهاب الحلق منها في التهاب الحلق الناجم عن فيروس

علاج التهاب الحلق بالماء المالح

يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح أن تساعد في تهدئة حكة الحلق يسحب الملح المخاط من الأنسجة المتورمة والملتهبة ويساعد على تخفيف الانزعاج توصى بدمج 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع 4 إلى 8 أونصات من الماء الدافئ قلبي حتى يذوب الملح ثم تغرغر به لعدة ثوانٍ ثم ابصقه كرر الغرغرة بالملح عدة مرات كل يوم.

علاج التهاب الحلق بالمستحلبات

تحتوي بعض مستحلبات الحلق التي لا تستلزم وصفة طبية على المنثول وهو مكون يمكن أن يخدر بلطف أنسجة الحلق يمكن أن يوفر لك هذا راحة مؤقتة من الإحساس بالحرقان والألم في السؤال يمكن أن يكون للحلوى نفس التأثير قطرات الحلوى والسعال تزيد من إنتاج اللعاب وتساعد في الحفاظ على حلقك مرطبًا.

قطرات الحلوى والسعال لن تهدئ من التهاب الحلق طالما أن المستحلبات الطبية تخففها بشكل فعال وقد تجد نفسك بحاجة إلى الراحة مرة أخرى قريبًا تجنب إعطاء المستحلبات أو قطرات السعال للأطفال الصغار كلاهما خطر الاختناق.

مسكن الآلام بدون وصفة طبية

وفقًا لمصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تسبب الفيروسات معظم التهاب الحلق لا يمكن علاج الفيروسات بالمضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا فقط بدلاً من ذلك يجب أن يأخذ الفيروس مجراه في جسمك يمكن للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أدفيل وموترين آي بي أو نابروكسين أليف أن تقلل الالتهاب والتورم في الحلق يمكنهم أيضًا تخفيف الألم أو الحكة.

علاج التهاب الحلق بالعسل

الشاي الدافئ المحلى بالعسل يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق يحافظ الشاي أيضًا على رطوبتك وهي خطوة مهمة أخرى في علاج التهاب الحلق اشرب كوبًا في المرة القادمة التي يبدأ فيها التهاب الحلق بالدغدغة قد تفكر في اختيار الشاي الأخضر الذي يعمل كمضاد للبكتيريا ومسكن للآلام ومصدر غني بمضادات الأكسدة وكذلك يساعد في تقليل الالتهاب للعسل فائدة أخرى عندما تكون مريضًا تظهر الأبحاث أنه مثبط فعال للسعال ويعمل بالإضافة إلى دواء السعال بدون وصفة طبية.

علاج التهاب الحلق بإشنسا ورذاذ المريمية

استخدم بضع رشات من رذاذ يحتوي على مزيج من إشنسا والمريمية وجدت دراسة في المجلة الأوروبية للأبحاث الطبية أن هذا العلاج العشبي يهدئ التهاب الحلق وكذلك بخاخات تخفيف التهاب الحلق التي تصرف بدون وصفة طبية.

علاج التهاب الحلق بشرب الماء

البقاء رطبًا هو جزء مهم من علاج التهاب الحلق عندما تكون مصابًا بالجفاف لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من اللعاب والمخاط للحفاظ على حلقك مرطبًا بشكل طبيعي هذا سيجعل التورم والالتهاب أسوأ الماء خيار جيد مثل الشاي الدافئ أو الحساء الدافئ ومع ذلك فإن الشاي الساخن أو الحساء الساخن قد يحرق حلقك الحساس بالفعل ويزيد المشكلة سوءًا تجنب الكافيين والكحول لأنهما يمكن أن يجففا أكثر.

امنح نفسك حمام بخار

يمكن أن يساعد استنشاق الهواء الرطب في تهدئة الأنسجة المتورمة في الأنف والحلق قم بتشغيل مرطب الهواء البارد لزيادة كمية الرطوبة في غرفتك يمكنك شراء أجهزة ترطيب الهواء من معظم بائعي التجزئة إذا لم يكن لديك جهاز ترطيب فلا يزال بإمكانك التخلص من الهواء الرطب استنشق بخار الحمام الدافئ للمساعدة في تقليل التورم وتخفيف آلام الحلق.

يمكنك أيضًا تكوين البخار عن طريق تشغيل الماء الساخن جدًا في الحوض ضع منشفة على رأسك وانحن في الحوض لاستنشاق البخار استمر في التنفس بعمق لعدة دقائق وكرر حسب الضرورة لتخفيف احتقان الحلق يمكنك محاولة غلي بعض الماء في قدر على الموقد لمدة 30 دقيقة لزيادة الرطوبة في منزلك أضف ملعقة كبيرة من مرهم المنثول إلى الماء المغلي لملء الهواء برائحة المنثول المزيلة للاحتقان.

علاج التهاب الحلق برفع الرأس

عندما يأتي الاحتقان مع احتقان الحلق ضع وسادة إضافية أو اثنتين تحت رأسك سيساعدك الارتفاع الإضافي على التنفس بسهولة مع تخفيف الاحتقان لن تضطر إلى النوم وفمك مفتوحًا مما قد يجفف حلقك ويسبب المزيد من الألم.

علاج التهاب الحلق بالمضادات الحيوية

تسبب الفيروسات معظم التهاب الحلق ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون السبب هو البكتيريا مثل العقدية التي تسبب التهاب الحلق إذا لم يختفِ التهاب الحلق أو ازداد سوءًا أو إذا كنت مصابًا بالحمى فاستشر طبيبك لإجراء اختبار بكتيريا قد تحتاج إلى مضاد حيوي.

إذا وصف طبيبك مضادًا حيويًا فقم بإنهاء الدورة التدريبية بأكملها لا تتوقف عن تناول الدواء حتى لو اختفت الأعراض وبدأت تشعر بالتحسن قد يؤدي إيقاف المضاد الحيوي إلى ترك بعض البكتيريا وراءك لإعادة إصابتك وقد لا تستجيب هذه البكتيريا التي تبقى على قيد الحياة للمضاد الحيوي.

علاج التهاب الحلق عند الأطفال

التهاب الحلق هو مرض شائع في مرحلة الطفولة غالبًا ما تسببها الفيروسات وستتحسن في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا كان طفلك يعاني من حمى تصل إلى 101 درجة فهرنهايت 38.3 درجة مئوية أو أعلى فقم بزيارة طبيب الأطفال يمكن أن تكون الحمى علامة على التهاب الحلق لأن البكتيريا تسببها البكتيريا يجب معالجتها بمضاد حيوي.

يمكنك تخفيف آلام التهاب الحلق لدى طفلك باستخدام الأدوية مثل عقار اسيتامينوفين تايلينول للأطفال أو إيبوبروفين أدفيل للأطفال وموترين للأطفال ما عليك سوى مراجعة طبيب الأطفال أولاً إذا كان عمر طفلك أقل من ستة أشهر لا تعطي الأسبرين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بسبب خطر الإصابة بحالة نادرة ولكنها خطيرة تسمى متلازمة راي.

بعض الطرق الأخرى لتخفيف آلام حلق طفلك

امزج 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح و 8 أونصات من الماء الدافئ واجعل طفلك يتغرغر بها عادة ما يكون الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات كبيرًا بما يكفي للغرغرة دون البلع أعط طفلك سوائل دافئة مثل مرق الدجاج أو الشاي يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام خلط القليل من العسل مع الشاي لتهدئة حلقهم دع طفلك يمتص شيئًا باردًا مثل مصاصة الثلج.