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علاج البرد الشديد

علاج البرد الشديد مع عدم وجود علاج في الأفق لنزلات البرد أو الأنفلونزا يمكن للعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية في أفضل الأحوال تخفيف الأعراض أو تقصير مدة تلك الأعراض أو يمكنك اتباع النهج الطبيعي كونك مريضًا حتى عندما تكون في المنزل في السرير ليس أمرًا ممتعًا يمكن أن تكون آلام الجسم والحمى والقشعريرة واحتقان الأنف كافية لجعل أي شخص بائسًا.

علاج البرد الشديد

هناك الكثير من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف الأعراض وتعيدك إلى طبيعتك إذا كنت لا تزال تشعر بالمرض بعد بضعة أسابيع فحدد موعدًا مع طبيبك إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو تسارع في ضربات القلب أو تشعر بالإغماء أو تعاني من أعراض شديدة أخرى فعليك الحصول على مساعدة طبية عاجلاً

علاج البرد الشديد بحساء الدجاج

قد لا يكون حساء الدجاج علاجًا شاملاً لكنه خيار رائع عندما تكون مريضًا تشير الأبحاث إلى أن الاستمتاع بوعاء من حساء الدجاج مع الخضار المحضر من الصفر أو المدفأ من العلبة يمكن أن يبطئ من حركة العدلات في جسمك العدلات هي نوع شائع من خلايا الدم البيضاء تساعد في حماية جسمك من العدوى عندما يتحركون ببطء فإنهم يظلون أكثر تركيزًا في مناطق الجسم التي تتطلب أكبر قدر من الشفاء.

في بعض الأحيان أمي حقا تعرف أفضل تساعد السوائل الساخنة مثل الحساء على تقليل تراكم المخاط وتحافظ على رطوبتك وجدت دراسة من المركز الطبي بجامعة نبراسكا أن حساء الدجاج له خصائص مضادة للالتهابات والتي تساعد في تقليل الآثار الجانبية غير السارة لنزلات البرد.

ووجدت الدراسة أن حساء الدجاج كان فعالاً في تقليل أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي بشكل خاص يحتوي الحساء منخفض الصوديوم أيضًا على قيمة غذائية كبيرة ويساعد في الحفاظ على رطوبتك إنه اختيار جيد بغض النظر عن شعورك.

علاج البرد الشديد بالزنجبيل

تم الترويج للفوائد الصحية لجذر الزنجبيل لعدة قرون ولكن لدينا الآن دليل علمي على خصائصه العلاجية قد تساعد شرائح قليلة من جذر الزنجبيل النيء في الماء المغلي على تهدئة السعال أو التهاب الحلق تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أيضًا درء مشاعر الغثيان التي غالبًا ما تصاحب الإنفلونزا على سبيل المثال وجدت إحدى الدراسات أن جرامًا واحدًا فقط من الزنجبيل يمكن أن يخفف من الغثيان السريري لأسباب متنوعة.

علاج البرد الشديد بالعسل الابيض

يحتوي العسل على مجموعة متنوعة من الخصائص المضادة للبكتيريا والميكروبات شرب العسل في الشاي مع الليمون يمكن أن يخفف من آلام الحلق تشير الأبحاث إلى أن العسل مثبط فعال للسعال أيضًا في إحدى الدراسات وجد الباحثون أن إعطاء الأطفال 10 جرامات من العسل وقت النوم يقلل من حدة أعراض السعال لديهم وبحسب ما ورد كان الأطفال ينامون بشكل سليم مما يساعد أيضًا في تقليل أعراض البرد.

لا يجب أبدًا إعطاء العسل لطفل يقل عمره عن عام واحد لأنه غالبًا ما يحتوي على جراثيم البوتولينوم على الرغم من أنها عادة ما تكون غير ضارة للأطفال الأكبر سنًا والبالغين إلا أن أجهزة المناعة لدى الأطفال غير قادرة على محاربتها.

علاج البرد الشديد بالثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي قد يكون له خصائص مضادة للميكروبات قد يؤدي إضافة مكمل الثوم إلى نظامك الغذائي إلى تقليل شدة أعراض البرد وفقًا لبعض الأبحاث قد يساعدك ذلك في تجنب الإصابة بالمرض في المقام الأول يجب إجراء المزيد من الأبحاث حول الفوائد المحتملة للثوم في مقاومة البرد في غضون ذلك ربما لن يضر إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي.

علاج البرد الشديد بنبات الإشنسا

استخدم المصريين القدماء عشب وجذر نبات إشنسا لعلاج الالتهابات لأكثر من 400 عام تشتمل مكوناته النشطة على مركبات الفلافونويد والمواد الكيميائية التي لها العديد من الآثار العلاجية على الجسم على سبيل المثال يمكن لمركبات الفلافونويد تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

كانت الأبحاث حول فعالية هذه العشبة في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا مختلطة. لكن إحدى المراجعات تشير إلى مصدر موثوق أن تناول إشنسا قد يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد بنسبة تزيد عن 50 في المائة قد يقلل أيضًا من طول البرد إذا كنت شخصًا بالغًا يتمتع بصحة جيدة ففكر في تناول 1 إلى 2 جرام من جذر أو عشبة إشنسا كشاي ثلاث مرات يوميًا لمدة لا تزيد عن أسبوع واحد.

علاج البرد الشديد بفيتامين سي

بينما لم يثبت أن فيتامين سي يمنع أعراض البرد أشارت بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يقصر من عمر البرد بالإضافة إلى أنه يعزز صحتك العامة بما في ذلك جهاز المناعة لديك يوصي أوستن بالحصول على الفيتامين من خلال نظامك الغذائي كلما كان الطعام أعذب كان ذلك أفضل فكر في البرتقال بدلاً من عصير البرتقال أو المكملات الغذائية الإفراط في تناول مكملات فيتامين ج وليس فيتامين ج يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة وحصى الكلى.

إذا كنت تفكر في أي دواء بديل فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الفيتامينات والمكملات غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وغالبًا ما لا توجد أبحاث جيدة حول فعاليتها بالنسبة لكثير من الناس من التجربة والخطأ العثور على الأفضل.

علاج البرد الشديد بالشاي والليمون

لها خصائص طبيعية مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات أضف المُحلي الطبيعي اختر نوعًا محليًا إن أمكن إلى كوب من الزنجبيل أو شاي القرفة لتخفيف حكة الحلق والبقاء رطبًا ويتم العصر علي كوب من الشاي نصف لمونة.

ترطيب الجسم لتجنب البرد

التوصية الأولى لأوستن للتعافي بسرعة من فيروس البرد أو الأنفلونزا هي الحفاظ على رطوبة الجسم تقول: عندما تكون رطبًا يكون لجسمك قدرة طبيعية على طرد الجراثيم من نظامك توصي بـ 64 أونصة من السوائل يوميًا لكن تحدث مع طبيبك حول احتياجاتك الخاصة بعض الناس مثل أولئك الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني يجب أن يشربوا كميات أقل من الماء.

ومن المهم جدًا الحصول على قسط كبير من الراحة خلال موسم البرد والإنفلونزا يساعد النوم جهاز المناعة على أداء وظيفته في أفضل حالاته لدرء الفيروسات والبكتيريا الضارة.

علاج البرد بترطيب الانف

يمكن أن يكون الري الأنفي مفيدًا في ري وترطيب الممرات الأنفية حتى لا تكون جافة ومتشققة مما قد يكسر حاجز الجلد الوقائي ضد الفيروسات والبكتيريا ومع ذلك من المهم أن تفعل ذلك بأمان تحدث إلى طبيبك قبل البدء في علاج الري بالأنف لا تستخدم ماء الصنبور لري الأنف تم ربط استخدام مياه الصنبور الملوثة في شطف الجيوب الأنفية بعدوى دماغية نادرة ولكنها مميتة استخدم ماء الصنبور المغلي والمبرد أو الماء المعقم أو المقطر أو محلول ملحي.

لمساعدة الجيوب الأنفية على التصريف نامي مع وضع وسادة إضافية تحت رأسك تفتيت المخاط عن طريق فرك القليل من الكافور أو المنثول المرهم وليس في انفك يمكنك أيضًا تقليل الاحتقان عن طريق استنشاق زيوت العلاج العطري مثل النعناع والأوكالبتوس.