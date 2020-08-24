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طريقة عمل تونر للبشرة

طريقة عمل تونر للبشرة قد يبدو التونر وكأنه فكرة متأخرة لكنه ضروري في روتين جمالك خاصة إذا كنت تتعامل مع البشرة الدهنية أو حب الشباب فهو لا يقلل من إفراز الدهون فحسب بل يزيل أيضًا أي آثار للماكياج متبقية بعد الغسيل ويمكن أن ينعم سطح البشرة ويقلل الاحمرار والالتهاب يمكن أيضًا أن تستفيد البشرة الحساسة من النوع المناسب من التونر الذي يهدئها بلطف.

يهيئ التونر البشرة لأية خطوات إضافية في روتينك مثل السيروم أو الكريمات المضادة للشيخوخة بحيث يمكن امتصاصها إلى أقصى حد وتغذية بشرتك تخطي الإصدارات التي اشتريتها من المتجر واصنع مسحوق حبر منزلي مناسب تمامًا لنوع بشرتك

طريقة عمل تونر للبشرة

يمكن أن يكون التونر الجيد سلاحًا سريًا في روتين العناية بالبشرة يساعد على إزالة أي آثار للأوساخ والأوساخ التي تركها المنظف الخاص بك والتخلص من الزيوت الزائدة وترطيب وتنعيم بشرتك ولكن إذا لم تكن راضيًا عن أي من خيارات مسحوق الحبر التي وجدتها في المتجر فقد حان الوقت لصنعها بنفسك لا يمكنك فقط توفير المال عن طريق خلط مسحوق الحبر الخاص بك بل يمكنك التأكد من أنه يحتوي فقط على مكونات طبيعية وصحية تناسب نوع بشرتك للحصول على بشرة متوهجة.

عمل تونر للبشرة بالخيار والصبار

هذا تونر منعش للبشرة سيساعد في حماية بشرتك من فقدان توهجها من المعروف أن الألوة فيرا تعمل على العجائب للحفاظ على بشرتك تبدو شابة ومحمية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتوفير الراحة الفورية من أي تهيج من ناحية أخرى يساعد الخيار في ترطيب البشرة.

طريقة الاستخدام: أضف ملعقة كبيرة من جل الصبار إلى ربع كوب من معجون وعصير الخيار واخلط جيدًا ضعيه على بشرتك ورقبتك باستخدام قطعة قطن لمسح الأوساخ يغسل بالماء البارد.

طريقة عمل تونر للبشرة بالكركدية

ضباب الحبر أكثر متعة من التونر العادي والكركديه مصدر كبير لفيتامين C المضاد للشيخوخة والذي يعزز تكوين الكولاجين للحصول على بشرة متينة وشابة يحتوي الكركديه على خصائص إزالة السموم المذهلة مثل الشاي وقد ثبت أنه يعزز التئام الجلد وتكوين الكولاجين عند استخدامه موضعياً احصل على وصفة سهلة لتونر الكركديه المصنوع من بندق الساحرة الطبيعي .

طريقة عمل تونر للبشرة بالتوت

ارسم الرطوبة وأغلقها باستخدام حبر التوت البري الذي يحتوي على مواد كيميائية نباتية مغذيات نباتية طبيعية مناسبة بشكل خاص لشيخوخة الجلد استخدم عصير التوت البري مع بندق الساحرة وماء الورد للحصول على وصفة سهلة الخصائص المضادة للأكسدة لهذا الحبر غير مسبوقة.

طريقة عمل تونر للبشرة بشاي الأخضر والرمان

هذا المزيج القوي من مضادات الأكسدة الطبيعية والآمنة يجدد البشرة مع تقليل أضرار أشعة الشمس وتجاعيد العين واحمرار الجلد والتهابه جرب هذا الحبر المضاد للشيخوخة المصنوع من مكونين فقط والماء.

طريقة عمل تونر للبشرة بالشمر

من المعروف أن الشمر يجدد البشرة ويقلل من الالتهابات وقد ثبت أيضًا أن له تأثيرات مضادة للشيخوخة لذلك فهو المكون المثالي للتونر منزلي الصنع احصل على الوصفة هنا ما عليك سوى بعض الزعتر والليمون والماء لتبدأ يعد مغيرًا لقواعد اللعبة في تنظيف المسام وإزالة المكياج ومنع الاختراق مزيج من الساحرة هازل والصبار مثالي لمسح وجهك وصدرك بعد التمرين يمكنك الحصول على برطمان صغير وصنع هذا التونر باستخدام بعض الفوط القطنية المستديرة المقشرة وحملها معك إلى صالة الألعاب الرياضية أو لتجديد المعلومات بعد العمل.

عمل تونر للبشرة بماء الورد

لا تحتاج إلى الكحول المجفف في التونر بل على العكس يعتبر تونر ماء الورد هذا رائعًا للبشرة الحساسة لأنه لن يجففها تتحد الصفات الغنية بمضادات الأكسدة للمشتقات الطبيعية لبتلات الورد لتكوين تونر يقوم بعمله لإنعاش البشرة وتجديدها.

عمل تونر للبشرة بالعسل والبابونج

يوفر خل التفاح التوازن وشاي البابونج يهدئ ويهدئ البشرة بينما يرطبها العسل احصل على وصفة لتونر العسل والبابونج زيت اللبان الممزوج بالماء النقي يجعل البشرة بسيطة وعطرة تونر ومنعش يتم اكتشاف فوائد جديدة للصحة من زيت اللبان العطري كل يوم وهو مضاد معروف للالتهابات للبشرة استخدميه بعد غسل وجهك في الليل للاستيقاظ منتعشًا ببشرة متوهجة.

طريقة عمل تونر للبشرة الدهنية

بمكونين فقط - الشاي الأخضر وخل التفاح تكون قد صنعت التونر المثالي للبشرة الدهنية يحارب الشاي الأخضر الاحمرار وحب الشباب بينما يعمل خل التفاح على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني لبشرتك جربي وصفة مسحوق الحبر هذه إذا كنت تحاولين منع ظهور الحبوب وتحقيق التوازن في إنتاج الزيت إنه مصنوع من مزيج رائع من الزيوت الأساسية وقاعدة ماء الورد.

طريقة عمل تونر للبشرة بإكليل الجبل

هذا التونر له رائحة خشبية لطيفة ولكنه مليء أيضًا بمكونات مفيدة لك مثل بندق الساحرة القابض وزيت إكليل الجبل الأساسي المضاد للأكسدة وزيت خشب الأرز الأساسي المتجدد.

طريقة عمل تونر للبشرة بخل التفاح

يعمل خل التفاح كمادة قابضة رائعة تساعد في توحيد لون البشرة من خلال استعادة توازن درجة حموضة بشرتك كما أنه يساعد في منع حب الشباب أو البثور عن طريق الحفاظ على مسام الجلد خالية من العدوى والزيوت وجزيئات الغبار الأخرى.

طريقة الاستخدام: خذ أجزاء متساوية من خل التفاح والماء وامزج جيدًا يمكنك أيضًا إضافة الزيوت الأساسية ثم استخدمي قطعة قطن لتطبيقه على وجهك ورقبتك اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

عمل تونر للبشرة الحساسة

المكونات:

نصف كوب ماء ورد

نصف كوب من الصبار

هذا التونر المرطب لطيف للغاية مما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة يحتوي كل من ماء الورد والصبار على خصائص مضادة للالتهابات لذا سيقلل من الاحمرار والتورم كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة لتفتيح البشرة ومحاربة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

عمل تونر للبشرة المعرضة لحب الشباب

يصعب التعامل مع البشرة المعرضة لحب الشباب لهذا السبب أنت بحاجة إلى مسحوق حبر جيد جرب هذه الوصفة والتي تستخدم زيت الويتشهازل واللبان والزيوت الأساسية لإبرة الراعي لرذاذ نظيف ومنعش على بشرة مغسولة للتو.

مكونات:

كوب من شاي البابونج

قطرتان من زيت شجرة الشاي

قم بغلي كيسين من الشاي في الماء المغلي

ندما تبرد انزع أكياس الشاي وامزجها مع شجرة الشاي شجرة الشاي هي مضاد قوي للالتهابات ومضاد للبكتيريا لذلك فهي تخفف أي بثور موجودة أو مؤلمة وتحارب بكتيريا حب الشباب مما يساعد على منع انتشار البثور سيساعد البابونج أيضًا على تهدئة البشرة وإعادة توازنها وتصحيح لون البشرة غير المتساوي.



عمل تونر للبشرة العادية

المكونات:

كوب شاي أخضر

ربع كوب من خل التفاح

قم بغلي كيسين من الشاي في الماء المغلي عندما تبرد انزع أكياس الشاي وامزجها مع خل التفاح.حمض الماليك الموجود في خل التفاح يجعله أحد أقوى المراهم المضادة للفطريات مما يجعله رائعًا في منع ظهور الحبوب كما أنه سيساعد في إعادة توازن مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة وبما أنه يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي فإنه يقشر البشرة بلطف الشاي الأخضر قوي للغاية أيضًا لأنه مصدر غني بالكافيين ومليء بمضادات الأكسدة التي تحافظ على البشرة وتحميها.

عمل تونر للبشرة الدهنية

المكونات:

نصف كوب ماء ورد

نصف كوب من بندق الساحرة

1/4 قطرات من الصبار

بندق الساحرة هو مكون للبشرة الدهنية لأنه سيساعد على إزالة أي دهون زائدة من الجلد مع التحكم في إنتاج الزيت يساعد ترطيب الألوة فيرا أيضًا على امتصاص أي زيت أو دهون أو أوساخ في مسامك مما يجعلها تبدو أصغر حجمًا حيث إنها قابضة طبيعية بينما ترطب البشرة في نفس الوقت.