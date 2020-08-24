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علاج فطريات الأظافر

علاج فطريات الأظافر فطريات أظافر القدم تسمى أيضًا فطار الأظافر هي عدوى فطرية شائعة تصيب أظافرك الأعراض الأكثر وضوحًا هي تلون أبيض أو بني أو أصفر لواحد أو أكثر من أظافرك قد ينتشر ويسبب تغلغل الأظافر أو تشققها موسم الصندل أم لا فطريات أظافر القدم عادة ليست ما تريد رؤيته عندما تنظر إلى قدميك لحسن الحظ هناك العديد من العلاجات التي يمكنك تجربتها.

تُستخدم مضادات الفطريات الفموية الموصوفة طبيًا مثل تيربينافين لاميسيل أو فلوكونازول ديفلوكان تقليديًا لعلاج فطريات أظافر القدم غالبًا ما تكون هذه العلاجات فعالة ولكنها قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة تتراوح من اضطراب المعدة والدوخة إلى مشاكل الجلد الشديدة واليرقان قد يكون هذا هو سبب محاولة الكثير من الناس العلاجات المنزلية بدلاً من ذلك.

علاج فطريات الأظافر

يمكن أن تصيب العدوى الفطرية أي جزء من الجسم عادة ما توجد الفطريات في الجسم وعلى الجسم جنبًا إلى جنب مع البكتيريا المختلفة ولكن عندما تبدأ الفطريات في النمو يمكن أن تصاب بالعدوى الفطريات الفطرية وتسمى أيضًا سعفة الأظفار هي عدوى فطرية تؤثر على أظافر اليدين أو القدمين عادةً ما تتطور العدوى الفطرية بمرور الوقت لذا فإن أي اختلاف فوري في شكل أظافرك أو ملمسه قد يكون دقيقًا للغاية بحيث لا يمكن ملاحظته في البداية.

أسباب تطور فطريات الأظافر

تحدث عدوى الأظافر الفطرية من فرط نمو الفطريات في الظفر أو تحته أو فوقه تتكاثر الفطريات في البيئات الدافئة والرطبة لذا فإن هذا النوع من البيئة يمكن أن يتسبب في زيادة عدد سكانها بشكل طبيعي يمكن أن تسبب نفس الفطريات التي تسبب حكة اللعب وقدم الرياضي والقوباء الحلقية التهابات الأظافر يمكن أن تسبب الفطريات الموجودة بالفعل في جسمك أو عليه التهابات الأظافر.

إذا كنت على اتصال بشخص آخر مصاب بعدوى فطرية فقد تكون قد أصبت به أيضًا تؤثر الالتهابات الفطرية على أظافر القدم بشكل أكثر شيوعًا من أظافر الأصابع ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن أصابع قدميك عادة ما تكون محصورة في الأحذية حيث تكون في بيئة دافئة ورطبة إذا حصلت على مانيكير أو باديكير في صالون للأظافر فتأكد من أن تسأل كيف يقوم الموظفون بتطهير أدواتهم وكم مرة يقومون بذلك يمكن للأدوات مثل ألواح الصنفرة ومقص الأظافر أن تنشر العدوى الفطرية من شخص لآخر إذا لم يتم تعقيمها.

الأشخاص المعرضين لعدوي فطريات الأظافر

هناك العديد من الأسباب المختلفة لعدوى الأظافر الفطرية كل سبب له علاج خاص به على الرغم من أن العديد من أسباب عدوى الأظافر الفطرية يمكن الوقاية منها إلا أن بعض عوامل الخطر تزيد من احتمالية الإصابة بواحد تزداد احتمالية إصابتك بعدوى الأظافر الفطرية إذا كنت:

لديك مرض السكري

لديك مرض يسبب ضعف الدورة الدموية

فوق سن 65

ارتداء أظافر صناعية

السباحة في مسبح عام

لديك إصابة في الأظافر

لديك إصابة في الجلد حول الظفر

لديك أصابع أو أصابع رطبة لفترة طويلة

لديهم ضعف في جهاز المناعة

ارتداء أحذية مغلقة من الأمام مثل أحذية التنس أو الأحذية الطويلة

تحدث عدوى الأظافر في كثير من الأحيان عند الرجال أكثر من النساء وتوجد العدوى في البالغين أكثر من الأطفال إذا كان لديك أفراد من العائلة يصابون غالبًا بهذه الأنواع من الالتهابات الفطرية فمن المرجح أن تصاب بها أيضًا كبار السن لديهم مخاطر عالية للإصابة بعدوى الأظافر الفطرية لأن الدورة الدموية لديهم ضعيفة تنمو الأظافر أيضًا بشكل أبطأ وتتسمك مع تقدمنا ​​في العمر.

علاج فطريات الأظافر بسانك روت

مستخلص سانك روت هو مضاد للفطريات مصنوع من نباتات من عائلة عباد الشمس أظهرت دراسة أجريت أن العلاج فعال ضد فطريات أظافر القدم مثل دواء سيكلوبيروكس المضاد للفطريات بالنسبة للدراسة تم تطبيق مستخلص سانك روت على المنطقة المصابة كل يوم ثالث للشهر الأول مرتين في الأسبوع للشهر الثاني ومرة ​​في الأسبوع للشهر الثالث.

علاج فطريات الأظافر بزيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي المعروف أيضًا باسم الميلاليوكا هو زيت أساسي له قدرات مضادة للفطريات ومطهر وفقًا للمصدر الوطني للصحة التكميلية والتكاملية أظهرت بعض الدراسات السريرية الصغيرة أن زيت شجرة الشاي قد يكون فعالًا ضد فطريات أظافر القدم للاستخدام قم بطلاء زيت شجرة الشاي مباشرة على الظفر المصاب مرتين يوميًا باستخدام قطعة قطن.

علاج فطريات الأظافر بزيت الأوريجانو

يحتوي زيت الأوريجانو على الثيمول يحتوي الثيمول على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا لعلاج فطريات أظافر القدم ضعي زيت الأوريجانو على الظفر المصاب مرتين يوميًا باستخدام قطعة قطن بعض الناس يستخدمون زيت الأوريجانو وزيت شجرة الشاي معًا كلا المنتجين قويان وقد يسببان تهيجًا أو حساسية قد يؤدي الجمع بينهما إلى زيادة هذا الخطر.

علاج فطريات الأظافر بمستخلص أوراق الزيتون

يُعتقد أن مادة الأوليوروبين وهي مادة فعالة في مستخلص أوراق الزيتون لها قدرات مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات ومُعززة للمناعة يمكنك وضع مرهم أوراق الزيتون مباشرة على فطريات الأظافر أو تناوله في شكل كبسولات وفقًا لهذه المراجعة فإن تناول كبسولة واحدة إلى ثلاث كبسولات من أوراق الزيتون مع الوجبات مرتين يوميًا أكثر فعالية من مرهم أوراق الزيتون في علاج فطريات أظافر القدم اشرب الكثير من الماء طوال هذا العلاج.

علاج فطريات الأظافر بزيوت المؤوزون

يتم حقن الزيوت المعزولة بالأوزون مثل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس بغاز الأوزون وفقًا لدراسة أجريت فإن هذا النوع من التعرض للأوزون بتركيزات منخفضة لفترة قصيرة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل العديد من الكائنات الحية مثل الفطريات والخميرة والبكتيريا وجدت دراسة أخرى أن زيت عباد الشمس المعالج بالأوزون كان أكثر فاعلية في علاج فطريات أظافر القدم من عقار كيتوكونازول الموضعي لعلاج فطريات أظافر القدم بالزيت المعالج بالأوزون ضع الزيت على أظافر القدم المصابة مرتين يوميًا.

علاج فطريات الأظافر بالخل

توجد فقط أدلة غير مؤكدة تدعم الخل كعلاج لفطريات أظافر القدم ومع ذلك فهو علاج منزلي آمن إلى حد معقول يمكنك تجربته للاستخدام انقع القدم المصابة في مقدار واحد من الخل إلى مقدارين من الماء الدافئ لمدة تصل إلى 20 دقيقة يوميًا.

علاج فطريات الأظافر بليسترين

يحتوي الليسترين على مكونات مثل المنثول والثيمول والأوكالبتوس والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات قد يكون هذا هو السبب في أنه علاج شعبي شعبي لفطريات أظافر القدم يوصي مؤيدو العلاج بنقع القدم المصابة في حوض من الليسترين بلون العنبر لمدة 30 دقيقة يوميًا.

علاج فطريات الأظافر بالثوم

وجد أن الثوم يحتوي على بعض القدرات المضادة للفطريات والميكروبات يمكنك علاج فطريات أظافر القدم بالثوم عن طريق وضع فصوص ثوم مفرومة أو مهروسة على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة يوميًا قد يكون من الأفضل وأقل رائحة معالجتها من الداخل إلى الخارج بكبسولات الثوم خذ حسب توجيهات الشركة المصنعة.

علاج فطريات الأظافر بتغيير النظام الغذائي

العلاقة بين النظام الغذائي والصحة واضحة كلما زادت صحة الأطعمة التي تتناولها زادت فرصة جسمك في مقاومة الأمراض مثل فطريات أظافر القدم امنح جسمك العناصر الغذائية التي يحتاجها عن طريق تناول:

الزبادي الغني بالبروبيوتيك

ما يكفي من البروتين لدعم نمو الأظافر

ما يكفي من الحديد لمنع الأظافر الهشة

نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية الأساسية

الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د مثل منتجات الألبان قليلة الدسم

علاج فطريات الأظافر بالعلاجات المنزلية

قد تكون العلاجات المنزلية أكثر فعالية من الأدوية الموصوفة في علاج فطريات أظافر القدم الخفيفة إلى المتوسطة على الرغم من أن العلاجات المنزلية عادةً ما يكون لها آثار جانبية أقل إلا أن هناك القليل من الأدلة العلمية على أنها تعمل تلعب العديد من العوامل دورًا عند علاج فطريات أظافر القدم مثل قابلية اختراق الأظافر وشدة العدوى والصحة العامة.

قد تستغرق العلاجات المنزلية وقتًا أطول للقضاء على فطريات أظافر القدم مقارنة بالأدوية الموضعية الموصوفة أو مضادات الفطريات الجهازية الفموية قد لا ترى نتائج لعدة أشهر إعادة العدوى شائعة بمجرد زوال العدوى حافظ على أظافرك جافة ونظيفة ومقلمة جيدًا قد تسبب الحالات الشديدة من فطريات أظافر القدم ألمًا وتلفًا لا رجعة فيه إذا جربت العلاجات المنزلية لعلاج العدوى ولم تعمل أو تسبب آثارًا جانبية فاستشر طبيبك.

حالات استشارة الطبيب

في معظم الحالات تعتبر فطريات أظافر القدم مشكلة تجميلية ومع ذلك قد يسبب مضاعفات خطيرة لبعض الناس إذا كنت مصابًا بمرض السكري فقد تؤدي فطريات أظافر القدم إلى تقرحات القدم أو مشاكل أخرى في القدم وفقًا لدراسة أجريت فإن فطريات أظافر القدم المزمنة هي عامل خطر كبير للإصابة بالتهاب النسيج الخلوي البكتيري في الساق.

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ضعف في جهاز المناعة فلا يجب عليك استخدام العلاجات المنزلية لفطريات أظافر القدم اتصل بطبيبك للحصول على مسار العمل المناسب.