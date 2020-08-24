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كيفية تقليل نمو شعر الجسم

كيفية تقليل نمو شعر الجسم قد يجعلك شعر الجسم غير المرغوب فيه تشعر بعدم الارتياح أو الإحراج لكنها مشكلة شائعة نسبيًا يمكن أن يحدث فرط شعر الجسم بسبب الجينات أو بسبب حالات مثل الشعرانية والتي تنتج عن وجود مستويات عالية من الهرمونات المعروفة باسم الأندروجينات لحسن الحظ هناك علاجات وتغييرات في نمط الحياة يمكنك تجربتها للمساعدة في تقليل نمو شعر الجسم وجعله أقل وضوحًا.

قبل إجراء أي تغييرات مفاجئة على نظامك الغذائي أو قبل البدء في تناول المكملات تحدث إلى طبيبك للتأكد من أنها آمنة بالنسبة لك.

كيفية تقليل نمو شعر الجسم

الشعرانية هي نمو الشعر الزائد على الجسم أو الوجه بالنسبة للنساء قد ينمو الشعر في المناطق التي غالبًا ما يكون لدى الرجال فيها الكثير من الشعر ولكن النساء لا ينمو في الغالب وهذا يشمل الشفة العليا والذقن والصدر والظهر وهو ناتج عن زيادة هرمونات الذكورة التي تسمى الأندروجينات تنتج جميع النساء بشكل طبيعي كميات صغيرة من الأندروجينات لكن المستويات العالية من هذا الهرمون يمكن أن تؤدي إلى كثرة الشعر

كل شخص لديه شعر في الجسم ولكن اعتمادًا على الوقت من العام أو تفضيلاتك الشخصية قد ترغب في إزالة جزء منه على عكس العديد من الادعاءات التسويقية لا يوجد علاج لإزالة الشعر يمكنه التخلص من الشعر بشكل دائم ومع ذلك هناك عدة طرق للتخلص من الشعر لأسابيع أو شهور أو لفترات أطول.

ما مدى سرعة نمو الشعر

وفقًا للدراسات التي أجريت علي للأمراض الجلدية فإن شعر الجسم في المتوسط ​​ينمو إلى طوله الكامل في غضون شهر تقريبًا يميل شعر الذكور أيضًا إلى النمو بشكل أسرع من شعر الإناث يمكن لشعر رأسك أن ينمو حوالي ست بوصات في السنة يمكن أن تؤثر بعض العوامل على معدل نمو الشعر بما في ذلك التغذية والأدوية والوراثة قد يتباطأ معدل النمو مع تقدمك في السن نمو الشعر عملية معقدة تبدأ في عمق بصيلات الشعر الشعر يعتمد على الدم لتغذيته وهو يشق طريقه إلى سطح الجلد تلعب الغدد الدهنية أيضًا دورًا في الحفاظ على الشعر مشحمًا وصحيًا.

أعراض وأسباب نمو الشعر الزائد

يمكن أن تساعد الأعراض بجانب نمو الشعر الزائد في تحديد ما إذا كان هناك سبب طبي لكثرة الشعر قد يكون لديك أيضًا:

فترات الحيض غير الطبيعية أو عدم وجود الدورة الشهرية

صوت عميق

حب الشباب

زيادة كتلة العضلات

صغر حجم الثدي

حوالي نصف النساء المصابات بكثرة الشعر لديهن مستويات مرتفعة من الهرمونات الجنسية الذكرية والتي تُعرف باسم الأندروجينات قد تكون هذه الزيادات في مستويات الأندروجين عند النساء بسبب:

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات حيث يتسبب عدم التوازن الهرموني في تكوين أكياس على المبيضين

متلازمة كوشينغ والتي تحدث عندما يفرط جسمك في إنتاج هرمون الكورتيزول لفترة طويلة

تضخم الغدة الكظرية الخلقي وهو مجموعة من الاضطرابات التي تتداخل مع الغدة الكظرية وتتسبب في إنتاج الجسم للمزيد من الأندروجين

أورام تنمو في المبيضين والغدد الكظرية

الأدوية مثل الستيرويدات وبعض الهرمونات ودواء يستخدم لعلاج بطانة الرحم المسمى دانوكرين دانازول

يمكن أن يحدث نمو الشعر الزائد أيضًا إذا كانت بصيلات شعر المرأة حساسة بشكل غير عادي لهرمونات الذكورة على الرغم من أن الأطباء لم يكتشفوا السبب في كثير من الحالات لم يتم تحديد السبب الدقيق لنمو الشعر الزائد لدى المرأة.

هناك عوامل خطورة معينة للإصابة بكثرة الشعر منها:

علم الوراثة - تميل الحالة إلى الانتشار في بعض العائلات

العرق أو العرق - بعض المجموعات العرقية لديها مخاطر متزايدة من الشعرانية ، مثل النساء من الشرق الأوسط وجنوب آسيا والبحر الأبيض المتوسط.

سن يأس

كيفية تقليل نمو شعر الجسم بالطرق الشائعة

تتضمن معظم علاجات نمو الشعر الزائد طرقًا قصيرة أو طويلة الأمد لإزالة الشعر:

الحلق :

هذه طريقة آمنة وسهلة لكن سيكون لديك لحية خفيفة إذا لم تحلق بانتظام أيضًا قد يبدو الشعر أكثر سمكًا عندما ينمو من جديد.

الصبح أو النتف :

يمكنك استخدام الملقط لنتف الشعيرات الفردية أو محاولة إزالة الشعر بالشمع لإزالة البقع الكبيرة هذه طرق آمنة وغير مكلفة لكنها قد تكون مؤلمة وقد يكون هناك بعض تهيج الجلد.

مزيلات الشعر:

يمكن أن تزيل الكريمات الكيميائية الشعر من الجسم لكنها قد تهيج الجلد اختبر دائمًا أي مزيل شعر جديد على معصمك قبل يوم واحد من استخدامه للتأكد من عدم تعرضك لرد فعل سلبي.

التحليل الكهربائي :

تحرق هذه الطريقة الشعر بشكل دائم باستخدام تيار كهربائي صغير يتم توصيله إلى بصيلات الشعر من خلال إبرة يميل التحليل الكهربائي إلى أن يكون مكلفًا ويستغرق الكثير من الوقت لأنه لا يمكن إجراء سوى كمية محدودة في جلسة واحدة.

إزالة الشعر بالليزر :

يتم استخدام شعاع الليزر لإتلاف بصيلات الشعر مما يتسبب في تساقط الشعر مثل التحليل الكهربائي هذا إجراء مستهلك للوقت ومكلف على عكس التحليل الكهربائي قد ينمو الشعر مرة أخرى يجب ألا يتم إجراء التحليل الكهربائي وإزالة الشعر بالليزر إلا من قبل متخصصين مرخصين مثل أخصائي التجميل أو أخصائي التجميل أو أخصائي الكهرباء.

بدلاً من إزالته تختار بعض النساء تبييض الشعر الزائد باستخدام كريم أو معجون يمكن أن تسبب مكونات التبييض تهيجًا للجلد وبناءً على كثافة الشعر قد لا تعطيك نتائج مرضية مثل التخلص من الشعر.

كيفية تقليل نمو شعر الجسم طبياً

هناك بعض الأدوية التي ستساعد في التحكم في نمو الشعر الزائد:

يمكن أن تقلل حبوب منع الحمل إنتاج الأندروجين.

تمنع الأدوية المضادة للأندروجين مثل Aldacton spironolactone و Proscar فيناسترايد قدرة هرمونات الأندروجين على التأثير على الجسم ولكن قد يستغرق مفعولها ما بين ثلاثة وستة أشهر يمكن أن تسبب تشوهات خلقية إذا أصبحت حاملاً لذلك يجب أن تمارس وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء تناولها.

و فيناسترايد قدرة هرمونات الأندروجين على التأثير على الجسم ولكن قد يستغرق مفعولها ما بين ثلاثة وستة أشهر يمكن أن تسبب تشوهات خلقية إذا أصبحت حاملاً لذلك يجب أن تمارس وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء تناولها. فانيكا إيفلورنيثين هو كريم يُصرف بوصفة طبية يمكن استخدامه لإبطاء نمو الشعر على الرغم من أنه لا يتخلص من الشعر الموجود يمكن استخدامه على بشرة وجهك وذقنك.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة لفقدان الوزن وتقليل شعر الجسم يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على إنقاص الوزن مما قد يؤدي إلى خفض مستويات الأندروجين التي قد تسبب زيادة شعر الجسم اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وحاول ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل 3-4 أيام في الأسبوع لفقدان الوزن بشكل صحي.

تحدث إلى طبيبك قبل إجراء تغييرات مفاجئة على نظامك الغذائي وأسلوب حياتك للتأكد من أنها آمنة بالنسبة لك ركز على تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والتوفو والحبوب الكاملة والكثير من الفواكه والخضروات تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية مثل الصودا.

كيفية تقليل نمو شعر الجسم بشاي النعناع

اشرب شاي النعناع لتقليل نمو الشعر أظهرت الدراسات أن شرب شاي النعناع يمكن أن يقلل من مستويات الأندروجين في جسمك مما قد يتسبب في زيادة نمو شعر الجسم احصل على بعض شاي النعناع أو أوراق النعناع الطازجة وانقعها في كوب واحد من الماء الساخن لمدة 3-5 دقائق ثم صفي الأوراق جرب شرب شاي النعناع مرة أو مرتين يوميًا لمعرفة ما إذا كان يساعد في تقليل نمو شعر الجسم