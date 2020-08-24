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فوائد الموز الصحية

فوائد الموز الصحية الموز صحي للغاية ولذيذ تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية وتوفر فوائد للهضم وصحة القلب وفقدان الوزن بصرف النظر عن كونها مغذية للغاية فهي أيضًا وجبة خفيفة مريحة للغاية يعتبر الموز من أشهر الفواكه في جميع أنحاء العالم تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن يكون لها تأثير وقائي على الصحة يمكن أن يساعد تناول الموز في خفض ضغط الدم وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ومن أهم فوائد الموز الصحية أنه يساعد علي تحسين صحة القلب وتعزيز الانتظام كما يفحص المخاطر الصحية المحتملة التي ربطها الأطباء بالموز يحتوي الموز غير الناضج على نسبة عالية من النشا عندما تنضج يتحول النشا إلى سكر وتصبح الفاكهة أحلى يعتبر الموز الأخضر أيضًا مصدرًا جيدًا للبكتين وهو نوع من الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة ويساعدها في الحفاظ على شكلها الهيكلي يتحلل البكتين عندما تصبح الموزة أكثر نضجًا مما يجعل الفاكهة أكثر ليونة.

فوائد الموز الصحية

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم ويوفر فيتامين B6 والألياف والكربوهيدرات وبعض فيتامين سي نظرًا لأن محتوى الماء فيه أقل من معظم الفاكهة فعادةً ما يحتوي الموز على سعرات حرارية أعلى بالإضافة إلى محتوى سكر أعلى مقارنةً بغيره من الأنواع غير الاستوائية الفاكهة توفر حصة 100 جم 81 سعرة حرارية 20.3 جم من الكربوهيدرات 1.4 جم ألياف و 18.1 جم من السكر الطبيعي.

يتم تحميل الموز بالمغذيات الدقيقة القيمة وخاصة البوتاسيوم هو أحد أهم الشوارد في الجسم فهو يساعد على تنظيم وظائف القلب وكذلك توازن السوائل وهو عامل رئيسي في تنظيم ضغط الدم إن فعالية الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية مقبولة جيدًا ومدعومة بأدلة علمية كبيرة.

يعتبر الموز مهدئًا للجهاز الهضمي بسبب محتواه العالي من البكتين كألياف قابلة للذوبان لا تخفض الكوليسترول فحسب بل تعمل على تطبيع وظيفة الأمعاء المحتوى العالي من الألياف في الموز يعزز الشبع النشا المقاوم في الموز له أيضًا تأثير بريبيوتيك مما يساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء بحيث تزيد من إنتاجها من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

الملامح الغذائية للموز

يُعد الموز من أكثر الفواكه شهرة في العالم موطنها جنوب شرق آسيا تزرع الآن في العديد من الأجزاء الدافئة من العالم يختلف الموز في اللون والحجم والشكل النوع الأكثر شيوعًا هو كافنديش وهو نوع من الموز الحلو أخضر عندما يكون غير ناضج فإنه يصفر مع نضجه يحتوي الموز على كمية لا بأس بها من الألياف بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم.

البوتاسيوم: 9٪

فيتامين ب 33٪

فيتامين ج: 11٪

المغنيسيوم: 8٪

النحاس: 10٪

المنغنيز: 14٪

صافي الكربوهيدرات: 24 جرام

الألياف: 3.1 جرام

البروتين: 1.3 جرام

الدهون: 0.4 جرام

تحتوي كل موزة على 105 سعر حراري فقط وتتكون بشكل شبه حصري من الماء والكربوهيدرات يحتوي الموز على القليل جدًا من البروتين ولا يحتوي على دهون تقريبًا تتكون الكربوهيدرات في الموز الأخضر غير الناضج في الغالب من النشا والنشا المقاوم ولكن عندما ينضج الموز يتحول النشا إلى سكر الجلوكوز والفركتوز والسكروز الموز غني بالألياف ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية تحتوي الموزة متوسطة الحجم على 105 سعر حراري.

فوائد الموز الصحية لمرضي السكر

الموز غني بالبكتين وهو نوع من الألياف التي تعطي اللحم شكله البنيوي الإسفنجي يحتوي الموز غير الناضج على نشا مقاوم والذي يعمل مثل الألياف القابلة للذوبان ويسهل عملية الهضم قد يعمل كل من البكتين والنشا المقاوم على ضبط مستويات السكر في الدم بعد الوجبات وتقليل الشهية عن طريق إبطاء إفراغ معدتك علاوة على ذلك يحتل الموز أيضًا مرتبة منخفضة إلى متوسطة على مؤشر نسبة السكر في الدم وهو مقياس من 0-100 لمدى سرعة زيادة الأطعمة في مستويات السكر في الدم.

تبلغ قيمة المؤشر الجلايسيمي للموز غير الناضج حوالي 30 بينما يحتل الموز الناضج حوالي 60 متوسط ​​قيمة جميع أنواع الموز هو 51 هذا يعني أن الموز يجب ألا يسبب طفرات كبيرة في مستويات السكر في الدم لدى الأفراد الأصحاء ومع ذلك قد لا ينطبق هذا على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين ربما يجب عليهم تجنب تناول الكثير من الموز الناضج جيدًا ومراقبة نسبة السكر في الدم بعناية إذا فعلوا ذلك يمكن أن يساعد الموز في ضبط مستويات السكر في الدم بعد الوجبات وقد يقلل الشهية عن طريق إبطاء إفراغ المعدة.

فوائد الموز الصحية لجهاز الهضمي

تم ربط الألياف الغذائية بالعديد من فوائد الموز الصحية بما في ذلك تحسين الهضمي يحتوي الموز متوسط ​​الحجم على حوالي 3 جرامات من الألياف مما يجعل الموز مصدرًا جيدًا للألياف يحتوي الموز على نوعين رئيسيين من الألياف:

البكتين: ينخفض ​​كلما نضج الموز.

النشا المقاوم: يوجد في الموز غير الناضج.

يهرب النشا المقاوم من الهضم وينتهي به الأمر في الأمعاء الغليظة حيث يصبح غذاءً للبكتيريا المفيدة في أمعائك بالإضافة إلى ذلك تقترح بعض دراسات أنبوب الاختبار أن البكتين قد يساعد في الحماية من سرطان القولون الموز غني بالألياف والنشا المقاوم مما قد يغذي بكتيريا الأمعاء النافعة ويقي من سرطان القولون.

فوائد الموز الصحية في إنقاص الوزن

لم تختبر أي دراسة تأثير الموز بشكل مباشر على فقدان الوزن ومع ذلك يحتوي الموز على العديد من السمات التي يجب أن تجعله طعامًا صديقًا لإنقاص الوزن بالنسبة للمبتدئين يحتوي الموز على سعرات حرارية قليلة نسبيًا يحتوي الموز في المتوسط ​​علي ما يزيد قليلاً عن 100 سعرة حرارية ولكنه أيضًا مغذي جدًا ومفيد ارتبط تناول المزيد من الألياف من الخضار والفواكه مثل الموز مرارًا وتكرارًا بانخفاض وزن الجسم وفقدان الوزن.

علاوة على ذلك فإن الموز غير الناضج مليء بالنشا المقاوم لذلك يميل إلى أن يكون ممتلئًا جدًا وقد يقلل من شهيتك قد يساعد الموز في إنقاص الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية والألياف.

فوائد الموز الصحية للقلب

البوتاسيوم معدن ضروري لصحة القلب وخاصة التحكم في ضغط الدم على الرغم من أهميته فإن قلة من الناس يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي يعتبر الموز مصدرًا غذائيًا رائعًا للبوتاسيوم يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم والأشخاص الذين يتناولون الكثير من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 27٪ للإصابة بأمراض القلب.

فوائد الموز الصحية للكلي

البوتاسيوم ضروري للتحكم في ضغط الدم ووظيفة الكلى الصحية كمصدر غذائي جيد للبوتاسيوم قد يكون الموز مفيدًا بشكل خاص للحفاظ على صحة الكلى توصلت دراسة واحدة لمدة 13 عامًا على النساء إلى أن أولئك الذين تناولوا الموز 2-3 مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 33٪.

تشير دراسات أخرى إلى أن أولئك الذين يتناولون الموز من 4 إلى 6 مرات في الأسبوع هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 50٪ تقريبًا من أولئك الذين لا يأكلون هذه الفاكهة قد يقلل تناول الموز عدة مرات في الأسبوع من خطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة تصل إلى 50٪.