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العناية بالبشرة الجافة

العناية بالبشرة الجافة الجلد الجاف هو حالة شائعة لها أسباب عديدة يمكن أن يكون الجلد الجاف من الأعراض التي تشير إلى تشخيص أكثر خطورة ولكن في معظم الحالات تنجم البشرة الجافة عن عوامل بيئية تزيل الرطوبة من الجلد يمكن أن تؤدي الحرارة والحمامات الساخنة والمناخات القاحلة والصابون القاسي إلى جفاف الجلد لحسن الحظ يمكنك استخدام العلاجات المنزلية لمعالجة أعراض جفاف الجلد واستعادة الرطوبة.

من المهم الحفاظ على بشرة صحية بشرتك هي خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والفيروسات عندما تتعرض بشرتك للخطر بسبب الحكة يمكن أن تحدث عدوى قد ترغب في دمج مرطب جيد في روتينك اليومي حتى عندما لا تزعجك بشرتك في الواقع يعد الحفاظ على حاجز صحي للبشرة يوميًا أحد أفضل الطرق لمنع تفشي الجلد الجاف استخدام واقي الشمس المرطب كل يوم لمنع تلف الجلد وجفافه تأكد من ارتداء ملابس قطنية فضفاضة تزيل العرق عن الجلد عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية أو ظروف تهيج الجلد.

العناية بالبشرة الجافة

في معظم الحالات تستجيب البشرة الجافة جيدًا لإجراءات نمط الحياة مثل استخدام المرطبات وتجنب الاستحمام والاستحمام بمياه ساخنة لمدة طويلة إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف ومتقشرة فقد يوصيك طبيبك باستخدام كريم بدون وصفة طبية يحتوي على حمض اللاكتيك أو حمض اللاكتيك واليوريا إذا كنت تعاني من مرض جلدي أكثر خطورة مثل التهاب الجلد التأتبي أو السماك أو الصدفية فقد يصف لك الطبيب كريمات ومراهم أو علاجات أخرى بالإضافة إلى الرعاية المنزلية.

يؤدي جفاف الجلد أحيانًا إلى التهاب الجلد الذي يسبب احمرارًا وحكة في الجلد في هذه الحالات قد يشمل العلاج المستحضرات المحتوية على الهيدروكورتيزون إذا فتحت بشرتك فقد يصف لك طبيبك ضمادات مبللة للمساعدة في منع العدوى تذكر أن الجلد شديد الجفاف يمكن أن يكون مؤشرًا على حالة أكثر خطورة إذا لم تساعدك العلاجات المنزلية فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب للحصول على وصفة طبية لتخفيف جفاف بشرتك.

العناية بالبشرة الجافة بزيت جوز الهند

زيت جوز الهند له خصائص مطرية تملأ المطريات الفراغات بين خلايا الجلد مما يخلق سطحًا أملسًا هذا هو السبب في أن الأحماض الدهنية المشبعة التي توجد بشكل طبيعي في زيت جوز الهند يمكنها ترطيب البشرة وتنعيمها يمكنك استخدام زيت جوز الهند يوميًا حتى على أكثر أجزاء الجسم حساسية وتشمل هذه المنطقة تحت عينيك وحول فمك ميزة أخرى لزيت جوز الهند هي أنك لست بحاجة إلى مزجه مع أي شيء جوز الهند لطيف بما يكفي للاستخدام اليومي بشكل كبير.

العناية بالبشرة الجافة بالفازلين

وفقًا لدراسة أجرست تمكن من أن تشفي منتجات الفازلين الجلد لقوتها المرطبة لدى كبار السن يغطي الفازلين المعروف أيضًا باسم الزيت المعدني الجلد بطبقة واقية يحبس الرطوبة تحتها هذا يساعد في شفاء بقع الجلد الجافة والمتهيجة والفازلين من أقوي المنتجات المرطبة علي الاطلاق فهي مفيدة جداً لكبار السن وملأ الخطوط الرفيعة.

العناية بالبشرة الجافة بالشوفان

دقيق الشوفان علاج شعبي شائع للبشرة المتهيجة أظهرت دراسة أجريت لماذا كانت الجدات والجدات العظماء يوصون بهذا العلاج المنزلي لعدة قرون إنه فعال يحتوي دقيق الشوفان الغروي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تعمل على تهدئة التهيج هذا العلاج فعال بشكل خاص إذا كنت تسعى إلى تخفيف الحكة بعد الاستحمام بدقيق الشوفان تأكد من ترطيب بشرتك لتثبيتها في الحاجز الواقي.

فوائد مضادات الأكسدة وأميجا 3 في جفاف الجلد

عندما تكون بشرتك جافة فهذا يعني أنك تعرضها للعناصر التي تدمر خلايا الجلد بشكل أسرع مما يستطيع جسمك إصلاحها هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد بشرتك على الظهور بمظهر أكثر صحة وفقًا لمايو كلينك يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تقلل الضرر الناجم عن السموم وتساعد جسمك على تكوين خلايا صحية بعض الأطعمة التي تساهم في صحة الجلد تشمل:

توت

طماطم

جزر

فاصوليا

بازيلاء

عدس

الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون قد تساهم أيضًا في نظام غذائي متوهج للبشرة.

العناية بالبشرة الجافة بالقفازات

تميل الأيدي إلى تجربة الاتصال المباشر مع المهيجات البيئية يشمل ذلك صابون الأطباق ومنظفات الغسيل اعتد على ارتداء القفازات عندما تكون يداك في الماء تتعرض يديك أيضًا للكثير من الإساءة عندما تنخفض درجات الحرارة وأنت تعمل بالخارج في البرد ارتداء قفازات عازلة أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو عندما تكون بالخارج في درجات حرارة عالية يمكن أن يقلل من جفاف وتهيج الجلد.

العناية بالبشرة الجافة بتجنب الماء الدافئة

تخفيف جفاف الجلد يكون أحيانًا بسيطًا مثل تغيير روتين الاستحمام في حين أن معظم الناس يميلون إلى الاستحمام بماء ساخن فإن ذلك قد يحرق الجلد ويسبب الضرر وبعض أنواع الصابون التي تدعي ترطيب البشرة وإصلاحها يمكن أن تسبب تأثيرًا معاكسًا يمكن أن تثير ردود فعل تحسسية وتجعل الجلد أرق بالمواد الكيميائية القاسية خذ حمامًا قصيرًا بالماء الدافئ وليس الساخن. وابحث عن صابون خالٍ من العطور ولطيف على البشرة من الصابون التقليدي.

العناية بالبشرة الجافة باستخدام المرطب

يمكن أن يساعد الاحتفاظ بجهاز ترطيب في منزلك على تقليل الجفاف الذي تسببه أنظمة التدفئة المنزلية على الرغم من أن الغاز والحرارة الكهربائية يجردان الرطوبة من الهواء إلا أن جهاز ترطيب الهواء الذي تم ضبطه على 60 بالمائة يكفي لتعويض هذا التأثير وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

العناية بالبشرة الجافة بتجنب مسببات الحساسية

قد يكون ظهور الجلد الجاف المفاجئ مرتبطًا بالملابس التي ترتديها أو بما تعرضت له بشرتك يمكن أن يؤدي الجلوس بجانب المدفأة أو قضاء الوقت في المياه المعالجة بالكلور أو المعالجة الكيميائية أو حتى ارتداء الملابس الصوفية إلى تهيج بشرتك وتجعلها تشعر بالجفاف تحقق مما تضعه من بشرتك وحاول التعامل معها بلطف.

العناية بالبشرة الجافة بشرب الحليب

يمكن أن يوفر الحليب أيضًا الراحة من الجلد الجاف ولكن ليس عند وضعه على الجلد تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي يتضمن الحليب يمكن أن يحسن البشرة الجافة ووجدت الدراسة أن الدهون الموجودة في الحليب والتي تسمى الفوسفوليبيد تعمل على تحسين حاجز الجلد عند الفئران عند إضافتها إلى نظامهم الغذائي هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان شرب الحليب له نفس التأثير على الجلد عند البشر.

العناية بالبشرة الجافة بالعسل النحل

تشير مراجعة البحوث إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن العسل مفيد للعديد من أنواع الأمراض الجلدية وجدت دراسات مختلفة أن العسل:

ترطيب

شفاء

مضاد التهاب

كل هذه الصفات تشير إلى أن العسل علاج مثالي في المنزل لتخفيف جفاف الجلد. إنه طبيعي تمامًا ويمكن تطبيقه مباشرة على الجلد.

العناية بالبشرة الجافة بجل الصبار

قد يساعد جل الصبار في توفير الراحة من الجلد الجاف وفقًا لدراسة يمكن لأي شخص يعاني من جفاف الجلد على أيديهم أو أقدامهم أن يضعوا هلام الصبار وتغطية المنطقة المصابة بجورب أو قفاز قد يفضل الناس القيام بذلك قبل الذهاب إلى الفراش وترك الجل طوال الليل إذا كانت البشرة الجافة في منطقة أخرى من الجسم فإن تطبيق هلام الصبار بشكل متحرّر والسماح له بالنقع قد يحقق نفس التأثير.