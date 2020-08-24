أمانة الرياض: 5 أهداف رئيسة يحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق

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قالت: أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها

أكدت أمانة منطقة الرياض أن 5 أهداف رئيسة سيحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق الذي تعمل أمانة منطقة الرياض على إصداره خلال الأسابيع المقبلة، أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها.

وأضافت، من تلك الأهداف: حماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة من التجاوزات الناتجة عن بعض الأعمال المدنية، وتنظيم مواقع الحفر في أرجاء المدينة، وتحييد مسؤولية الجهات الخدمية عنها، وتمديد العمر الافتراضي للطرق والشوارع بعد صيانتها.

وكذلك توضيح منظومة العلاقات بين الأطراف كافة ذات العلاقة بالأعمال الميدانية وبث مزيد من التنظيم في تسلسل الإجراءات وربطها بكفاءة ودقة الإنجاز إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع الأعمال المدنية وضمان الجودة في الأعمال المنفّذة.أمانة الرياض الرياض