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"آل الشيخ" يهنئ المعلمين عبر رسائل لهواتفهم: بعودتكم تعود الحياة للعلم

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قال فيها: أهلاً بكم وعاماً دراسياً ناجحاً بجهودكم

هنّأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، المعلمين والمعلمات، بالعام الدراسي الجديد، عبر رسائل نصية إلى هواتفهم، في بادرة نالت إعجاب كثير من المعلمين، وعدّوها حافزاً لعديد منهم لبذل العطاء والجهد لخدمة الدين والوطن.

وفاجأ موقع الوزارة، المعلمين والمعلمات، برسائل تهنئة على هواتفهم، احتوت رسالة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ قال فيها: "زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات، بعودتكم تعود الحياة للعلم والمعرفة، فأهلاً بكم وعاماً دراسياً ناجحاً بجهودكم".

حمد بن محمد آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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