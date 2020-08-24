مياه مجهولة تدخل مقبرة "قيم الطائف" وتؤدي إلى تهالك الطريق المجاور

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الأهالي مستاؤون من تجاهل تنظيف الموقع وكشف مصدر المياه وإنهاء المعاناة

رصدت "سبق" معاودة تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، وتسببت في تهالك للطريق المجاور للمقبرة وتجمع للمياه الراكدة.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عديد من أهالي ومرتادي طريق مقبرة القيم يبدون فيه استياءهم وتذمرهم من دخول مياه مجهولة إلى داخل مقبرة القيم بمجرى السيل، وتجمعها على أحد مداخلها، وسط تهشم الطريق المجاور لمقبرة وتهالكه من جراء هذه المياه، تتوقف يومًا أو يومين، وتعاود الجريان عدة أيام.

وما زالت الجهات المعنية بالطائف تلتزم الصمت منذ وقت طويل، بحسب رأي الأهالي متجاهلة تنظيف الموقع، والكشف عن مصدر المياه وإنهاء المعاناة.