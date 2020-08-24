أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"" يعلن حالة الطوارئ بولاية لويزيانا بسبب العواصف الاستوائية

Print
"ترامب" يعلن حالة الطوارئ بولاية لويزيانا بسبب العواصف الاستوائية "" يعلن حالة الطوارئ بولاية لويزيانا بسبب العواصف الاستوائية
لإتاحة الفرصة لتنسيق جهود الإغاثة بين الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الاستوائية لورا وماركو.

وفي التفاصيل، أوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن إجراء الرئيس ترامب يتيح لوزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للطوارئ، من إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في عددٍ من المواقع في الولاية.

وأفاد البيان بأن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، والمعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ، وتوفير إجراءات الحماية الطارئة من الفئة ب للمساعدة العامة، والمقتصرة على المساعدة الفيدرالية المباشرة لعددٍ من المواقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيلاري كلينتون تنصح "بايدن": لا تُقِر بالهزيمة أمام "ترامب"

هيلاري كلينتون تنصح "بايدن": لا تُقِر بالهزيمة أمام "ترامب"

الجمهوريون يسمون ترامب مرشحا للانتخابات.. وتظاهرات عقب مقتل مواطن من أصول إفريقية

الجمهوريون يسمون ترامب مرشحا للانتخابات.. وتظاهرات عقب مقتل مواطن من أصول إفريقية

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

شبكة عيون الإخبارية