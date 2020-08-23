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"الشيباني" مساعدًا للموارد البشرية بـ"صحة جازان"

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"الشيباني" مساعدًا للموارد البشرية بـ"صحة جازان" "الشيباني" مساعدًا للموارد البشرية بـ"صحة جازان"
أكد أن التكليف حافز للعطاء في تطوير الخدمة الصحية

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًا بتكليف محمد بن غازي الشيباني للعمل مساعدًا للمدير العام للموارد البشرية بصحة جازان.

وعبّر "الشيباني" عن شكره وتقديره لمدير صحة جازان على الثقة، مؤكدًا أن التكليف حافز لبذل المزيد من العطاء في تطوير الخدمة الصحية بالمنطقة.

ويُعد "الشيباني" من الكفاءات الإدارية المتميزة في الموارد البشرية بالوزارة امتدت خبرته أكثر من اثني عشر عامًا تولى خلالها الإشراف على عديد الإدارات والأقسام والملفات المهمة بالموارد البشرية بديوان الوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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