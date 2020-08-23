"فيصل بن بندر" يشكر "تعليم الرياض" على جهوده خلال جائحة كورونا

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نظير مبادراته وجهوده لمواصلة واستكمال المسيرة التعليمية عن بُعد

تلقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي خطاب شكر من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، نظير المبادرات والجهود التي قام بها تعليم الرياض خلال جائحة كورونا؛ ما أسهم في مواصلة واستكمال المسيرة التعليمية عن بُعد، وفق أحدث البرامج التقنية.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، ولمنسوبي تعليم الرياض، على تلك الجهود والمبادرات، متمنيًا لهم مزيدًا من الأعمال الموفَّقة، بما يخدم طلاب وطالبات المنطقة.

من جانبه، رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي -باسمه، وباسم منسوبي الإدارة- شكره للأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض؛ لمتابعته المستمرة، وتوجيهاته الدائمة في سبيل إنجاح العملية التعليمية في ظل وجود هذه الجائحة، وحرصه على متابعة الوضع العام للتعليم بالمنطقة، مثمنًا جهوده ومتابعته المستمرة للعملية التعليمية بتفاصيلها كافة.

وكان "تعليم الرياض" قد نفَّذ الكثير من البرامج والمبادرات خلال جائحة كورونا، تضمنت مسابقات ثقافية متنوعة، ودورات تدريبية عن بُعد، إضافة لمشاركته الفاعلة في تقديم الدروس التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة للطلاب والطالبات من خلال قنوات التعليم عن بُعد.