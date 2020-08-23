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"الخريف" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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"الخريف" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية "الخريف" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
في تغريدة عبر "تويتر" عقب صدور الأمر الملكي

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد -يحفظهما الله- أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مختتمًا تغريدته بسؤال المولى عز وجل، أن يمدني بعونه وتوفيقه لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وخدمة مليكي ووطني.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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