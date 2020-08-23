أنفوجرافيك.. نسبة التعافي من "كورونا" في "موقق حائل" تبلغ 100 %

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أظهر أنفوجرافيك صممه "عبدالعزيز عليان الطهيمي"، تعافي محافظة موقق بمنطقة حائل بنسبة 100 % من فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة.

وكانت "موقق" سجلت 68 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، وتعافت جميع الحالات بالكامل دون تسجيل وفيات.

وأظهر الأنفوجرافيك تحسنًا طفيفًا في مؤشر اليوم للحالات في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة حالات التعافي 88.5 %، وانخفاض الحالات النشطة إلى 10.8 %، وانخفاض معدل الانتشار إلى أقل من 1 %.

وكانت منطقة حائل سجلت اليوم، 49 حالة إيجابية، و61 حالة تعافٍ جديدة، و3 حالات وفاة؛ وبذلك يصبح إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 5442 حالة، و4815 حالة تعافٍ، و586 حالة نشطة، وارتفاع الوفيات إلى 41 حالة، وجميع حالات الوفاة في مدينة حائل.