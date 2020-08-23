أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أنفوجرافيك.. نسبة التعافي من "كورونا" في "موقق حائل" تبلغ 100 %

Print

أنفوجرافيك.. نسبة التعافي من

أظهر أنفوجرافيك صممه "عبدالعزيز عليان الطهيمي"، تعافي محافظة موقق بمنطقة حائل بنسبة 100 % من المستجد، بعد أن سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة.

وكانت "موقق" سجلت 68 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، وتعافت جميع الحالات بالكامل دون تسجيل وفيات.

وأظهر الأنفوجرافيك تحسنًا طفيفًا في مؤشر اليوم للحالات في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة حالات التعافي 88.5 %، وانخفاض الحالات النشطة إلى 10.8 %، وانخفاض معدل الانتشار إلى أقل من 1 %.

وكانت منطقة حائل سجلت اليوم، 49 حالة إيجابية، و61 حالة تعافٍ جديدة، و3 حالات وفاة؛ وبذلك يصبح إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 5442 حالة، و4815 حالة تعافٍ، و586 حالة نشطة، وارتفاع الوفيات إلى 41 حالة، وجميع حالات الوفاة في مدينة حائل.

أنفوجرافيك.. نسبة التعافي من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية