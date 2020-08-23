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شاهد أطول شلالات جازان .. "وادي الروغ" أعجوبة الطبيعة بالعارضة

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الأهالي طالبوا بفتح طرقات باتجاهه وإنشاء منتزهات مطلة عليه

شاهد أطول شلالات جازان ..

في موقع يصعب الوصول له ، يقع أطول شلالات منطقة جازان بطول يتجاوز مئات الأمتار في جبل سلا بمحافظة العارضة .

ويعد وادي الروغ في محافظة العارضة واحدًا من أجمل الأودية ويعد أطول الشلالات في المنطقة وتحديدًا في جبل سلا .

وقال أهالي بالعارضة لـ"سبق" إن الشلال يجري طوال العام وهو من أهم مصادر المياه لدى السكان على الرغم من بعده عنهم، حيث يصب في بقية أودية محافظة العارضة، مناشدين فتح طرقات باتجاه الشلال وإنشاء منتزهات مطلة عليه.

شاهد أطول شلالات جازان ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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