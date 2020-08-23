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"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
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الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"
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الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية
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الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"
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الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي
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الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين"
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:13 صباحاً
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:10 صباحاً
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"
-
الخميس 27 أغسطس 2020 12:52 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الحوثيون يعلنون مقتل زعيم "داعش" في اليمن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 23 أغسطس 2020 10:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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