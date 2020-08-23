أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. محافظ "تنومة" يفتتح مهرجان الأرض والتراث الأول

Print
ضمن فعاليات صيف 2020

شاهد.. محافظ

افتتح محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي، مهرجان الأرض والتراث في نسخته الأولى، المقام في سوق السبت، والذي نظمته بلدية تنومة، بحضور الأمير ناصر بن عبدالرحمن بن فرحان، ومديري الإدارات والجهات الحكومية.


وكان في استقبال الضيوف رئيس البلدية عبدالله بن مفرح الشهري؛ حيث قاموا بجولة على المهرجان الذي تنوعت أركانه بين المنتجات الزراعية، وكذلك بيع القطع التراثية، والأركان التعريفية للجهات الحكومية والتطوعية وأركان مخصصة للأسر المنتجة.


‏ثم اتجه الحضور للحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي، بعدها ألقى رئيس بلدية تنومة، كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين بالمهرجان، الذي يعد الأول بالمحافظة، تلاها مشاركة فرقة تنومة الشعبية.


وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من المواطنين والمواطنات، ومشاركة فاعلة من الجهات الأمنية، فيما يشار إلى أن المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام.

شاهد.. محافظ

شاهد.. محافظ

شاهد.. محافظ

شاهد.. محافظ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية