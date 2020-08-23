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"الجيش الليبي" يتهم تركيا و"الوفاق" بالإعداد لمهاجمة سرت

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"الجيش الليبي" يتهم تركيا و"الوفاق" بالإعداد لمهاجمة سرت "الجيش الليبي" يتهم تركيا و"الوفاق" بالإعداد لمهاجمة سرت
رصد سفن وفرقاطات تابعة لأنقرة في وضع هجومي

اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم (الأحد)، حكومة الوفاق وتركيا بالإعداد لشن هجوم على مدينة سرت، مشيراً إلى أن مبادرة حكومة الوفاق في طرابلس لوقف إطلاق النار تهدف إلى تضليل الرأي العام.

وذكر "المسماري" في مؤتمر صحفي أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة الوفاق، وأن اجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بقيادات من سلطات طرابلس كان لاتخاذ قرار شن هجوم على سرت.

وأضاف أن الجيش الوطني الليبي رصد خلال الساعات الـ24 الماضية سفناً وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي في وضع هجومي.

وأكد المسماري جاهزية الجيش الوطني الليبي التامة للتصدي لأي هجوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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