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ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع برسالة مؤثرة

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ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع برسالة مؤثرة

ألتون جوزيه يعلن انتهاء مسيرته.. ويودع السعودية برسالة مؤثرة

أعلن البرازيلي إلتون جوزيه لاعب الوحدة، رسمياً؛ انتهاء مسيرته في الملاعب التي قضى فيها العديد من السنوات.

وكتب اللاعب البرازيلي باللغة العربية رسالة وداعية مؤثرة مع اقتراب رحلته الاحترافية مع ناديه الحالي الوحدة من الانتهاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ قال فيها: "اقتربت لحظات الوداع الصعبة من وطني السعودية، نعم سوف أودعها فقط كلاعب محترف، ولكن ستبقى في قلبي وسأبقى ابنها".

وقضى جوزيه رحلة احترافية طويلة بالملاعب السعودية بدأت منذ موسم 2007 حين ارتدى شعار نادي النصر لقرابة سنتين، وبعدها رحل في 2009 ومن ثم عاد إلى الدوري السعودي عبر بوابة الفتح؛ حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 2011 حتى 2016 وخاض معه 106 مباريات في مختلف البطولات، وسجل خلالها 40 هدفًا، وصنع 21، وتوج بلقبي كأس الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر.


والتحق البرازيلي جوزيه بعد ذلك بصفوف نادي القادسية خلال الفترة من 2017 حتى 2019 وشارك معه في 65 مباراة، سجل فيها 15 هدفاً، وانضم للوحدة في يناير 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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