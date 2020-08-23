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أخضر الصالات يواصل تحضيراته الآسيوية.. في معسكره بالدمام

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أخضر الصالات يواصل تحضيراته الآسيوية.. في معسكره بالدمام أخضر الصالات يواصل تحضيراته الآسيوية.. في معسكره بالدمام

أخضر الصالات يواصل تحضيراته الآسيوية.. في معسكره بالدمام

واصل السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، تدريباته اليومية بمعسكره المقام حالياً في مدينة الدمام الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري استعداداً لكأس آسيا في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى "ليتوانيا 2021".

وخضع اللاعبون خلال الحصة التدريبية إلى اختبارات لياقية وبدنية متنوعة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التقنية في قياس قدرة التحمل، ليُوزّع بعدها اللاعبون إلى 3 مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية.

وفضل الجهاز الطبي للأخضر عدم إشراك الحارس عبد الله كردي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في أسفل الظهر، فيما لا يزال اللاعب معاذ العسيري يواصل برنامجه التأهيلي تمهيداً للدخول في التدريبات الجماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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